Música, magia y actividades familiares: así será el Entroido en As Cancelas

El Centro Comercial As Cancelas se prepara para celebrar el Entroido con una programación especial pensada para toda la familia, que incluirá música en directo, espectáculos infantiles y una gran fiesta gratuita para los más pequeños. Las actividades se desarrollarán entre los días 13 y 16 de febrero, con propuestas repartidas a lo largo de varias jornadas.

Los festejos empezarán el viernes 13 de febrero a las 18.30 horas con el festival musical de Carnaval de la escuela En Clave Método Suzuki. A continuación, a las 19.30 horas, tendrá lugar el espectáculo de magia Tabulo, de Rebo y Rufus, una propuesta pensada para sorprender tanto a niños como a adultos.

El sábado 14 de febrero la programación comenzará a las 13.00 horas con una sesión vermut que incluirá una degustación gratuita de Vermut La Fabulosa, acompañada por un concierto de Aixa Romay. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, actuará la escuela Noe Fitness, seguida, a las 18.30 horas, por la exhibición de Carnaval de la Escuela Balance. El cierre de la jornada llegará a las 19.00 horas con un musical tributo a Los Payasos de la Tele, con la participación del payaso Popín.

La programación culminará el lunes 16 de febrero, de 17.00 a 20.00 horas, con una gran fiesta infantil gratuita de Entroido. Durante la tarde habrá pintacaras, toro mecánico, barredora, palomitas, chucherías, discoteca móvil y fotomatón, además de un recuerdo fotográfico junto a Celi, la mascota del club infantil del centro comercial.