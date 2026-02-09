Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta mantiene bajo vigilancia el río Tambre ante posibles desbordamientos en Oroso y Trazo

El Plan Inungal continúa activado en fase de preemergencia y se recomienda extremar las precauciones en las zonas próximas al río

Eladio Lois
Eladio Lois
09/02/2026 14:33
Vista del río Tambre desde Ponte Maceira
Vista del río Tambre desde Ponte Maceira
Archivo
La Xunta de Galicia mantiene bajo vigilancia el río Tambre a su paso por los municipios de Oroso y Trazo, ante el riesgo de desbordamientos puntuales provocados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. La medida se enmarca en la activación del Plan Inungal, que continúa en fase de preemergencia en toda la comunidad.

El Tambre es uno de los diez ríos gallegos actualmente en seguimiento, junto a otros cauces de la provincia de A Coruña, como el Mero, el Valiñas o el Barcés. Desde la central de emergencias se insiste en la necesidad de mantener las precauciones en las zonas próximas al río, ya que la situación meteorológica podría provocar crecidas localizadas en determinados tramos.

El alcalde y el concejal de Obras, durante la visita de replanteo de las actuaciones de saneamiento

Boqueixón invierte más de 400.000 euros en la mejora del saneamiento en ocho núcleos

El aumento del caudal está directamente relacionado con un episodio de lluvias persistentes que está dejando registros muy por encima de la media habitual. Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, desde el inicio del año hidrológico se han acumulado 840 litros por metro cuadrado de media, lo que supone un 40 % más de lo normal para estas fechas. Solo en los primeros ocho días de febrero se alcanzaron 140 litros por metro cuadrado, un 35 % por encima del valor medio.

Aunque en la mañana de este lunes no se registraban puntos en umbral rojo en la demarcación Miño-Sil, la situación general sigue siendo de vigilancia activa, con varios puntos de control en niveles amarillo y naranja y numerosos embalses próximos al 90 % de su capacidad, algunos de ellos desaguando. 

Previsión de nuevas crecidas

El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Miño-Sil, Carlos Ruiz del Portal, advirtió de que las previsiones apuntan a una precipitación acumulada media de 108 litros por metro cuadrado entre este lunes y el viernes. De cumplirse este escenario, podría producirse una nueva fase de crecidas generalizadas, “similares a las de la semana pasada e incluso superiores”, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencias.

En este contexto, la Xunta recomienda evitar actividades en las inmediaciones del río Tambre, no atravesar zonas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de protección civil mientras se mantenga activa la fase de preemergencia.

