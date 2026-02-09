La USC participa en el desarrollo del primer índice mundial para impulsar la igualdad en las políticas oceánicas

El índice es válido para cualquier sector de la llamada economía azul, como la pesca, la conservación marina, la energía eólica marina, la planificación espacial o el diseño de políticas públicas Santi Alvite

Un equipo internacional de investigación con participación de la Universidade de Santiago de Compostela ha desarrollado la primera herramienta global diseñada para medir y mejorar la equidad en la gestión de los océanos. El trabajo, publicado en la revista científica Nature, presenta el denominado Ocean Equity Index, un índice que busca traducir los compromisos teóricos sobre igualdad en criterios prácticos y medibles aplicables a proyectos, políticas y decisiones vinculadas al medio marino.

La investigación cuenta también con la participación del Basque Centre for Climate Change (BC3) y sitúa a la ciencia desarrollada desde Galicia en la vanguardia internacional del estudio de la justicia social y la sostenibilidad en los océanos. Entre los autores figuran personal investigador del centro CRETUS de la USC y del BC3, así como el director del laboratorio EqualSea, Sebastián Villasante.

El Ocean Equity Index nace para responder a una carencia clave en la gobernanza marina: la falta de herramientas que permitan evaluar de forma objetiva si las iniciativas relacionadas con el océano son realmente justas. Para ello, el índice se apoya en 12 criterios, que se puntúan de 0 a 3, y que permiten analizar cuestiones como qué derechos se reconocen, quién participa en la toma de decisiones, cómo se reparten los beneficios o qué medidas pueden adoptarse para mejorar la equidad.

Una herramienta sencilla y aplicable a múltiples ámbitos

Uno de los principales valores del Ocean Equity Index es que se trata de una herramienta fácil de usar, que no requiere formación especializada y que puede aplicarse desde el ámbito local hasta el global. Está pensada para ser utilizada por administraciones públicas, organizaciones, comunidades locales, gestores, investigadores y entidades financiadoras.

El índice es válido para cualquier sector de la llamada economía azul, como la pesca, la conservación marina, la energía eólica marina, la planificación espacial del mar o el diseño de políticas públicas. Según explican sus impulsores, su aplicación permite detectar desigualdades, comparar iniciativas y orientar decisiones basadas en datos.

Para comprobar su utilidad, el equipo investigador aplicó el índice a seis estudios de caso en distintos países y a diferentes escalas. Los resultados demostraron que el Ocean Equity Index es capaz de generar información clara y estructurada, útil para mejorar proyectos en marcha, evaluar propuestas de financiación o reforzar la rendición de cuentas frente a compromisos políticos y normativos.

Desde la USC, el desarrollo de esta herramienta se enmarca en las líneas de investigación sobre justicia y sostenibilidad en los sistemas marinos que impulsa el laboratorio EqualSea Lab–CRETUS, vinculado a un proyecto financiado por el European Research Council. Según subraya Villasante, el nuevo índice permite “avaliar de forma obxectiva onde estamos e que debemos mellorar” en materia de equidad oceánica.

El Ocean Equity Index se presenta así como una oportunidad para avanzar hacia una gestión del océano más justa, en la que la protección de los ecosistemas vaya de la mano de una distribución más equitativa de responsabilidades, beneficios y oportunidades.