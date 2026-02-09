Hugo Guezeta pecha en Santiago a xira 'O Noso Tempo' cun concerto especial na Sala Capitol
O rapeiro galego actuará na capital galega o sábado 24 de outubro
Santiago de Compostela acollerá o concerto de fin de xira de Hugo Guezeta, que pechará a etapa de O Noso Tempo cunha actuación especial o sábado 24 de outubro na Sala Capitol. Trátase dunha cita moi sinalada tanto para o artista como para o público, xa que a Capitol foi tamén o escenario no que se despediu a súa anterior banda, SonDaRúa, cun concerto que colgou o cartel de completo.
As entradas sairán á venda o mércores 11 de febreiro a través da plataforma enterticket.es. O concerto contará con bandas convidadas e sorpresas, que se irán anunciando nas vindeiras semanas, e servirá para celebrar en Compostela o percorrido dun proxecto que consolidou a carreira en solitario do rapeiro.
Tras a publicación do seu primeiro álbum de longa duración, O Noso Tempo, Hugo Guezeta iniciou unha nova etapa artística que foi gañando peso con temas posteriores como Equilibrar, xunto a Guadi Galego; Crise, con Vimbio; ou 100 Frases, nos que mantivo o espírito reivindicativo e persoal que marcou a súa traxectoria desde SonDaRúa.
Ao longo de case dous anos de xira, O Noso Tempo pasou por numerosas salas e festivais, acumulando varios concertos con entradas esgotadas e actuacións en citas destacadas como Revenidas, A Candeloria, Millo Verde ou Murallón de Son. Un percorrido que situou a Hugo Guezeta como un dos referentes actuais da escena urbana galega, tanto pola forza das súas letras como pola súa versatilidade sobre o escenario.
O concerto de outubro na Capitol suporá un punto e seguido na súa carreira. Tras esta cita, o artista prevé regresar ao estudo para traballar nos seus próximos proxectos musicais, despois dun período marcado polo recoñecemento do público e o impacto dun disco que superou o medio millón de reproducións en plataformas dixitais.