Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Hugo Guezeta pecha en Santiago a xira 'O Noso Tempo' cun concerto especial na Sala Capitol

O rapeiro galego actuará na capital galega o sábado 24 de outubro

Eladio Lois
Eladio Lois
09/02/2026 06:59
Hugo Guezeta u00a9 Juancho Everman 5
Hugo Guezeta | Juancho Everman
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Santiago de Compostela acollerá o concerto de fin de xira de Hugo Guezeta, que pechará a etapa de O Noso Tempo cunha actuación especial o sábado 24 de outubro na Sala Capitol. Trátase dunha cita moi sinalada tanto para o artista como para o público, xa que a Capitol foi tamén o escenario no que se despediu a súa anterior banda, SonDaRúa, cun concerto que colgou o cartel de completo.

As entradas sairán á venda o mércores 11 de febreiro a través da plataforma enterticket.es. O concerto contará con bandas convidadas e sorpresas, que se irán anunciando nas vindeiras semanas, e servirá para celebrar en Compostela o percorrido dun proxecto que consolidou a carreira en solitario do rapeiro.

Hugo Guezeta | “Busco que a xente se cuestione se o que lle contan é real”

Más información

Tras a publicación do seu primeiro álbum de longa duración, O Noso Tempo, Hugo Guezeta iniciou unha nova etapa artística que foi gañando peso con temas posteriores como Equilibrar, xunto a Guadi Galego; Crise, con Vimbio; ou 100 Frases, nos que mantivo o espírito reivindicativo e persoal que marcou a súa traxectoria desde SonDaRúa.

Ao longo de case dous anos de xira, O Noso Tempo pasou por numerosas salas e festivais, acumulando varios concertos con entradas esgotadas e actuacións en citas destacadas como Revenidas, A Candeloria, Millo Verde ou Murallón de Son. Un percorrido que situou a Hugo Guezeta como un dos referentes actuais da escena urbana galega, tanto pola forza das súas letras como pola súa versatilidade sobre o escenario.

O concerto de outubro na Capitol suporá un punto e seguido na súa carreira. Tras esta cita, o artista prevé regresar ao estudo para traballar nos seus próximos proxectos musicais, despois dun período marcado polo recoñecemento do público e o impacto dun disco que superou o medio millón de reproducións en plataformas dixitais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Uno de los espectáculos de Entroido celebrados en una edición anterior

Música, magia y actividades familiares: así será el Entroido en As Cancelas
Eladio González Lois
Imagen de archivo de la mina de Touro

Vecinos de Touro y O Pino alertan del riesgo de vertidos tóxicos en la antigua mina de cobre
Redacción
Foto de familia durante la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia en Santiago

El talento femenino protagoniza en Santiago la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Renfe activa buses entre Santiago y Vilagarcía por el corte de la línea convencional
Eladio González Lois