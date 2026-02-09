Este comercio de Bertamiráns, premiado en el Congreso Nacional de Librerías

Interior de la librería Bandini Archivo

La librería Bandini, en Bertamiráns, ha sido una de las protagonistas del XXVII Congreso de Librerías, organizado el pasado fin de semana en Valencia por la Confederación Española del Gremio y Asociaciones de Libreros, al recibir uno de los II Premios del Congreso de Librerías.

Bandini fue reconocida en la categoría de nueva apertura, un galardón que pone en valor su reciente trayectoria y su apuesta por un modelo de librería independiente comprometida con la promoción de la lectura y la vida cultural. El premio sitúa a la librería de Bertamiráns junto a otros proyectos destacados del panorama estatal, como Librería Luque, de Córdoba, y La mar de Letras, de Madrid, también distinguidas en esta edición.

En el centro, Óscar Porral, de la librería Bandini, con su galardón Cedida

El reconocimiento se entregó durante la fiesta librera de clausura del congreso, que cerró tres jornadas de trabajo en las que el sector analizó los principales retos de las librerías independientes. Entre ellos, se abordaron cuestiones como el relevo empresarial, la mejora continua, el uso de herramientas digitales y el papel de las librerías como agentes culturales de proximidad.

El congreso sirvió además para anunciar que la próxima edición, la número XXVIII, se celebrará en Santiago de Compostela en 2028, una cita que volverá a situar a Galicia en el centro del debate sobre el presente y el futuro del sector librero.