El talento femenino protagoniza en Santiago la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia

Foto de familia durante la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia en Santiago Cedida

Empresarias Galicia celebró el pasado viernes en Santiago de Compostela la gala de los Premios Empresarias Galicia 2025, una edición especialmente simbólica al coincidir con el décimo aniversario de la asociación. El acto tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco y reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y social para reconocer el talento, la trayectoria y el impacto de las mujeres empresarias y directivas en Galicia.

La presidenta de Empresarias Galicia, Susana Pérez, abrió el acto con una intervención en la que puso en valor una década de trabajo colectivo orientado a impulsar el liderazgo femenino, la colaboración empresarial y la visibilización del talento de las mujeres en el tejido económico gallego. Durante su discurso, subrayó que el liderazgo ejercido con responsabilidad genera impacto positivo y sostenido en las empresas, las comunidades y la sociedad, y defendió la necesidad de seguir avanzando en innovación, transformación digital, sostenibilidad y liderazgo ético.

La gala sirvió también para destacar el rigor del proceso de selección de esta edición, en la que se evaluaron 237 candidaturas, una de las convocatorias más exigentes celebradas hasta la fecha. Desde la organización se incidió en la diversidad de perfiles y sectores representados, así como en el elevado impacto económico y social de los proyectos presentados, reflejo de la madurez del empresariado femenino en Galicia.

La entrega de galardones contó con la participación de distintas autoridades, entre ellas la diputada de Industria e Emprego de la Deputación de A Coruña, Rosa Ana García López; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, en un acto que combinó reconocimiento institucional y puesta en valor del liderazgo empresarial femenino.

Galardones

En esta edición, el Premio Empresaria del Año fue para Virginia Pozo Castro, fundadora y CEO de COOSY; el galardón a la Trayectoria Profesional recayó en Olalla Cuiña Gómez, presidenta de INASUS, METALDEZA y O Muiño de Cuiña; el Premio al Emprendimiento distinguió a Mercedes Toscano Varela, CEO de MINIMELIS; el Premio al Impacto Social reconoció a la compostelana Lucía Freitas Rodríguez, chef y empresaria; y la Mención de Honor fue concedida a Luz Pardo Longueira, CEO de Grupo Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature.

La velada incluyó la actuación de la cantante gallega Rocío Caamaño y concluyó con una cena de gala. Desde Empresarias Galicia señalaron que este aniversario supone el cierre simbólico de una década de trabajo, pero también un punto de partida para seguir fortaleciendo redes, compartiendo conocimiento y derribando barreras en el ámbito empresarial gallego.