El PSdeG exige a Sanmartín que asuma responsabilidades por la situación “muy grave” de los centros socioculturales

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

El PSdeG ha reclamado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que asuma la responsabilidad política por la situación “moi grave” que atraviesan los Centros Socioculturais de la ciudad, un servicio que, según denuncian los socialistas, se encuentra al borde del colapso, con 70 trabajadores sin cobrar y un escenario de bloqueo e incertidumbre.

La concejala del Grupo Municipal Socialista Marta Abal alertó de que la crisis actual no es ajena a la actuación del gobierno local y reclamó que la alcaldesa “asuma este conflito en primeira persoa”, ante el riesgo real de paralización de un servicio básico para los barrios. “Non se pode deixar que un servizo esencial para os barrios chegue a esta situación límite, con 70 traballadores sen cobrar e cunha incerteza absoluta sobre o futuro inmediato”, afirmó.

Desde el PSdeG atribuyen esta situación al cambio de modelo de contratación impulsado por el ejecutivo municipal, una decisión política que, según sostienen, apartó a las entidades sociales que venían prestando el servicio y trató de atraer a grandes empresas. En palabras de Abal, “buscouse cambiar o modelo, afastando ás entidades sociais e tentando atraer grandes empresas”, lo que acabó dejando un servicio ya tensionado en una situación de bloqueo.

La edil socialista considera que esta modificación demostró ser inviable y reprocha al gobierno local no haber evaluado adecuadamente sus consecuencias. “Tentouse redirixir un sistema con lotes reservados a entidades sociais cara a outro pensado para grandes contratistas”, señaló, insistiendo en que el resultado fue que la empresa adjudicataria no quiso asumir un servicio al límite.

Abal puso también el acento en el impacto social y laboral de la crisis, subrayando que no se trata únicamente de un problema administrativo. “As consecuencias de xogar frivolamente coas cousas de comer son moi graves”, advirtió, al tiempo que recordó que la situación afecta a salarios, familias, derechos laborales y a la calidad de un servicio público clave para la vida comunitaria de los barrios. A su juicio, “houbo neglixencia ao non tomar medidas a tempo”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige una reacción inmediata del gobierno local y reclama que la alcaldesa dé un paso al frente. “A alcaldesa ten que dar un paso á fronte, asumir a responsabilidade política e garantir unha solución inmediata e estable para os Centros Socioculturais”, concluyó Abal, insistiendo en la necesidad de devolver seguridad al personal afectado y estabilidad a un servicio fundamental para la cohesión social de Santiago de Compostela.