El PP denuncia el “abandono” de la parroquia de Marrozos por la inacción del gobierno local

Imagen del parque de Marrozos, cuyo estado denuncia el PP de Santiago Cedida

El Partido Popular de Santiago ha denunciado la situación en la que se encuentra la parroquia de Marrozos, que, a su juicio, sufre un estado de abandono debido a la inacción del gobierno municipal de BNG y CA. Así lo afirmó la concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia, tras mantener una reunión con la vecindad de la zona.

Según expuso Barcia, cuando están a punto de cumplirse tres años desde que los nacionalistas dirigen el Concello, Marrozos continúa presentando deficiencias graves sin que se hayan atendido las demandas vecinales. La edil popular calificó de “lamentable” la situación y acusó al ejecutivo local de mantener una actitud “soberbia” al no responder a las reclamaciones trasladadas por los vecinos desde 2023 a través de distintos canales.

Entre los problemas señalados, Barcia destacó el mal estado del parque, que considera peligroso y del que, según afirmó, los niños no pueden hacer uso con seguridad. “A inacción é tan evidente que o goberno non foi quen nin de arranxar o parque”, subrayó, preguntándose “a que están agardando” para actuar en unas instalaciones frecuentadas por menores.

La concejala popular también puso el foco en el acceso a la iglesia de Marrozos, que, según explicó, se encuentra en una situación muy peligrosa, especialmente para las personas que acceden a pie o bajan de los vehículos, con riesgo de caídas. Barcia aseguró que, pese a que el gobierno local considera el acceso en condiciones adecuadas, los usuarios no comparten esa valoración.

Vista de la carretera de acceso a la parroquia, con vegetación próxima a la calzada Cedida

Otro de los asuntos denunciados es la falta de poda de los árboles y de limpieza de la carretera, una situación que, según el PP, genera problemas de visibilidad y de seguridad viaria. Barcia indicó que existen quejas reiteradas, incluso por parte de la empresa de transporte escolar, que ha advertido de dificultades para circular debido a ramas que rozan los cables eléctricos y reducen la visibilidad en la vía.

Desde el Partido Popular de Santiago califican de “esperpéntica” la situación que se vive en esta parroquia de la capital gallega y reclaman al gobierno de BNG y CA que actúe de forma urgente para solucionar los problemas existentes. En este sentido, exigen la adopción de medidas inmediatas que garanticen la seguridad y la calidad de vida de las personas que residen o transitan por Marrozos.