Santiago de Compostela

El Concello abre este lunes el plazo para solicitar ‘Compostela Concilia’ y ‘Vacaludos’ en Semana Santa

Las actividades se desarrollarán entre el 30 de marzo y el 6 de abril en centros educativos y espacios municipales de la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
09/02/2026 07:31
Interior del espacio Miramontes
Interior del espacio María Miramontes
Concello de Santiago
El Concello de Santiago de Compostela abre este lunes, 9 de febrero, el plazo de inscripción para los programas municipales Compostela Concilia y Vacaludos en la quincena de Semana Santa, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias compostelanas durante el periodo no lectivo.

Las actividades se desarrollarán los días 30 y 31 de marzo, 1 y 6 de abril. En el caso de Compostela Concilia, tendrán lugar en los colegios Monte dos Postes y Cardeal Quiroga Palacios, mientras que Vacaludos se celebrará en el Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, en el barrio de Fontiñas.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales

Más información

El plazo para solicitar plaza permanecerá abierto hasta el viernes 13 de febrero y, para poder participar, es necesario estar dado de alta previamente antes del inicio del periodo de inscripción. Toda la información y los trámites pueden consultarse en la web municipal y en la del Espazo María Miramontes.

Ambos programas están dirigidos a niñas y niños de 3 a 12 años, empadronados en Santiago o escolarizados en centros de educación infantil y primaria del municipio. Vacaludos es un programa gratuito, de carácter lúdico y socioeducativo, que ofrece 73 plazas distribuidas por tramos de edad.

Por su parte, Compostela Concilia cuenta con un coste de 5,33 euros por día para las actividades, 1,67 euros para el servicio de desayuno y 5 euros para el comedor, con distintas modalidades de participación y un horario que puede extenderse de 7.45 a 16.00 horas. El Concello establece reducciones del 50% y del 100% para familias con menos recursos, previo informe de los Servizos Sociais.

En esta quincena de Semana Santa, Compostela Concilia ofrecerá 90 plazas para actividades, otras tantas para el comedor y 30 para el desayuno, además de reservar un 3% adicional para niños y niñas con necesidades específicas de apoyo, con atención individualizada.

