CCOO denuncia el bloqueo del convenio en PreZero Xardíns

Pancarta en las instalaciones de PreZero Cedida

El sindicato CCOO Hábitat Galicia ha denunciado el bloqueo en la negociación del convenio colectivo en el centro de trabajo de PreZero Xardíns Santiago, una situación que, según advierte, podría derivar en un escenario de conflictividad laboral si no se producen avances reales entre la empresa y la representación social.

CCOO explica que el convenio de empresa fue denunciado el 27 de noviembre de 2024 y que desde entonces se han celebrado más de una docena de reuniones sin que se haya logrado un acercamiento entre las partes. Las diferencias económicas entre la propuesta de la empresa y las reivindicaciones sindicales siguen siendo, según el sindicato, muy distantes, lo que impide cualquier acuerdo efectivo.

Esta situación ha provocado que el cuadro de personal lleve desde 2025 sin incremento salarial, en un contexto de subida generalizada de los precios y de pérdida continuada de poder adquisitivo. El pasado 29 de enero, el comité de empresa celebró una asamblea en la que se trasladó a la plantilla el estado de la negociación y se recogió el malestar creciente de las personas trabajadoras ante la falta de avances.

Desde CCOO consideran especialmente preocupante este escenario teniendo en cuenta que el Concello de Santiago se encuentra elaborando los nuevos pliegos del servicio de jardinería. El sindicato alerta de que, si no se firma un convenio actualizado antes de la redacción definitiva de esos pliegos, existe el riesgo de que el estudio económico que sustente la futura contrata sea irreal en materia salarial, lo que podría condenar al personal a un estancamiento durante toda la vigencia del contrato.

El sindicato recuerda que, mientras la negociación en PreZero Xardíns Santiago permanece bloqueada, el convenio estatal de jardinería, publicado el pasado 30 de enero, ya recoge mejoras salariales progresivas hasta 2030, así como avances en permisos retribuidos, igualdad, derechos del personal a tiempo parcial y actualización normativa del sector.

Ante esta situación, CCOO Hábitat Galicia reclama que la empresa retome la negociación con voluntad real de acuerdo y exige al Concello que tenga en cuenta la situación real del personal y la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas en la elaboración de los nuevos pliegos. El sindicato no descarta la adopción de medidas de presión para defender un convenio digno y salarios justos para el personal del servicio de jardinería de Santiago de Compostela.