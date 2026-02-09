Mi cuenta

Santiago de Compostela

Boqueixón invierte más de 400.000 euros en la mejora del saneamiento en ocho núcleos

Las obras permitirán extender la red en 2.981 metros e incorporar nuevas infraestructuras en distintos puntos del municipio

Eladio Lois
09/02/2026 14:17
El alcalde y el concejal de Obras, durante la visita de replanteo de las actuaciones de saneamiento
Cedida
El Concello de Boqueixón está ejecutando una inversión de más de 400.000 euros destinada a la mejora y ampliación de la red municipal de saneamiento en ocho núcleos de población del municipio. El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Tato, y el concejal de Servizos e Obras Públicas, Manuel Fernández Munín, realizaron recientemente la visita de replanteo de los trabajos junto a técnicos de la empresa adjudicataria, Hordescon SL.

La actuación permitirá ampliar en 2.981 metros la red de saneamiento existente, con la construcción de 71 nuevos pozos de registro, 34 arquetas y la instalación de cuatro pequeñas depuradoras. Las obras están financiadas con cargo al POS+ Adicional 2/2024 y tienen como objetivo mejorar el servicio en zonas que hasta ahora carecían de una red adecuada o presentaban importantes carencias.

Imagen del parque de Marrozos, cuyo estado denuncia el PP de Santiago

El PP denuncia el “abandono” de la parroquia de Marrozos por la inacción del gobierno local

Las intervenciones se repartirán entre los núcleos de Ardilleiro Pequeno, Eirexe, Agra, Frenza, Xiadás, Casal, Villalapaz y Zarramacedo, adaptándose a las necesidades concretas de cada uno. En algunos de estos puntos se instalarán estaciones depuradoras dimensionadas para pequeñas poblaciones, mientras que en otros se ejecutarán nuevas canalizaciones de saneamiento y pluviales o se habilitarán pozos de bombeo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Desde el gobierno local destacan que esta actuación supone un avance significativo en la mejora de los servicios básicos del municipio y contribuirá tanto a una gestión más eficiente del saneamiento como a la protección del medio ambiente, reforzando la calidad de vida de la vecindad de Boqueixón.

