Alejandro Galán, MVP Estrella Galicia de enero en el Monbus Obradoiro

El ala-pívot recibe el trofeo MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de enero Monbus Obradoiro

El ala-pívot Alejandro Galán ha sido elegido MVP Estrella Galicia del mes de enero como mejor jugador del Monbus Obradoiro en los encuentros disputados durante el primer mes de 2026. El galardón se decidió mediante una votación popular a través de las redes sociales, en la que el jugador extremeño obtuvo el 44,9 % de los votos, por delante de Felipe dos Anjos y Dejan Kravic.

La elección se produjo tras los partidos disputados frente a Súper Agropal Palencia —en Liga y Copa—, Cloud.gal Ourense Baloncesto, HLA Alicante y Alimerka Oviedo, de los que la prensa local propuso a los tres candidatos al premio mensual. Finalmente, Galán se impuso con claridad, seguido por Felipe dos Anjos, con un 35 % de los apoyos, y Dejan Kravic, con un 20,1 %.

Durante el acto de entrega, Galán reconoció que no esperaba el reconocimiento y puso el acento en el rendimiento colectivo del equipo. “No me lo esperaba. Estoy contento por el último mes y por cómo hemos competido. Al final, siempre intento dar lo máximo y hacer lo mismo que llevo haciendo siempre”, señaló, restando importancia a su protagonismo individual.

Un mes exigente para el equipo

El ala-pívot subrayó que el mes de enero estuvo condicionado por lesiones importantes y de larga duración, que afectaron a jugadores llamados a ser clave en la rotación. Aun así, destacó la capacidad de reacción del equipo y la rápida adaptación de los refuerzos, pese a encuentros exigentes como el disputado en Ourense, donde el Obradoiro dejó escapar una victoria importante.

Galán también se refirió al próximo compromiso del conjunto compostelano ante Hestia Menorca, un rival al que calificó de peligroso tras reforzar su plantilla y que ya se impuso al Obradoiro anteriormente. “Será un partido duro, que esperamos sacar adelante”, apuntó el ala-pívot.

El reconocimiento como MVP Estrella Galicia de enero pone en valor el buen rendimiento y la regularidad de Alejandro Galán en un tramo de la temporada especialmente exigente, en el que el Monbus Obradoiro busca consolidar su trayectoria competitiva y seguir sumando victorias.