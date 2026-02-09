Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Alejandro Galán, MVP Estrella Galicia de enero en el Monbus Obradoiro

El ala-pívot fue el más votado por los aficionados tras un mes marcado por las lesiones y la competitividad del equipo

Eladio Lois
Eladio Lois
09/02/2026 14:38
El ala-pívot recibe el trofeo MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de enero
El ala-pívot recibe el trofeo MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de enero
Monbus Obradoiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El ala-pívot Alejandro Galán ha sido elegido MVP Estrella Galicia del mes de enero como mejor jugador del Monbus Obradoiro en los encuentros disputados durante el primer mes de 2026. El galardón se decidió mediante una votación popular a través de las redes sociales, en la que el jugador extremeño obtuvo el 44,9 % de los votos, por delante de Felipe dos Anjos y Dejan Kravic.

La elección se produjo tras los partidos disputados frente a Súper Agropal Palencia —en Liga y Copa—, Cloud.gal Ourense Baloncesto, HLA Alicante y Alimerka Oviedo, de los que la prensa local propuso a los tres candidatos al premio mensual. Finalmente, Galán se impuso con claridad, seguido por Felipe dos Anjos, con un 35 % de los apoyos, y Dejan Kravic, con un 20,1 %.

Durante el acto de entrega, Galán reconoció que no esperaba el reconocimiento y puso el acento en el rendimiento colectivo del equipo. “No me lo esperaba. Estoy contento por el último mes y por cómo hemos competido. Al final, siempre intento dar lo máximo y hacer lo mismo que llevo haciendo siempre”, señaló, restando importancia a su protagonismo individual. 

Un mes exigente para el equipo

El ala-pívot subrayó que el mes de enero estuvo condicionado por lesiones importantes y de larga duración, que afectaron a jugadores llamados a ser clave en la rotación. Aun así, destacó la capacidad de reacción del equipo y la rápida adaptación de los refuerzos, pese a encuentros exigentes como el disputado en Ourense, donde el Obradoiro dejó escapar una victoria importante.

Galán también se refirió al próximo compromiso del conjunto compostelano ante Hestia Menorca, un rival al que calificó de peligroso tras reforzar su plantilla y que ya se impuso al Obradoiro anteriormente. “Será un partido duro, que esperamos sacar adelante”, apuntó el ala-pívot.

El reconocimiento como MVP Estrella Galicia de enero pone en valor el buen rendimiento y la regularidad de Alejandro Galán en un tramo de la temporada especialmente exigente, en el que el Monbus Obradoiro busca consolidar su trayectoria competitiva y seguir sumando victorias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A Xunta de Goberno oficializa a cesión gratuíta á Xunta de dúas parcelas para a construción de vivenda pública

Santiago reitera su oferta de cesión de suelo a la Xunta para vivienda pública
Agencias
El ideal gallego

O Concello activará penalidades contra Eulen pola renuncia ao contrato dos centros socioculturais
Redacción
A actuación inclúe a rehabilitación das cubertas e a mellora de pavimentos para garantir a continuidade asistencial durante as obras

Xunta e Concello de Padrón cofinanciarán a reforma do centro de saúde
Redacción
Vista del río Tambre desde Ponte Maceira

La Xunta mantiene bajo vigilancia el río Tambre ante posibles desbordamientos en Oroso y Trazo
Eladio González Lois