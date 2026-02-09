Más de 1.500 personas fueron atendidas tras accidentes de tráfico en HM Hospitales Santiago durante 2025

Fachada del Hospital HM Rosaleda Archivo

La Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en Santiago de Compostela atendió a lo largo de 2025 a un total de 1.517 pacientes que acudieron al centro para evaluar y tratar lesiones derivadas de accidentes de circulación. La actividad asistencial registrada refleja un elevado volumen de atención especializada, con miles de consultas, pruebas diagnósticas y sesiones de rehabilitación.

Según los datos facilitados por el grupo sanitario, la mayor parte de los pacientes accedió a la Unidad a través del Servicio de Urgencias, donde fueron valorados inicialmente y derivados posteriormente a los especialistas correspondientes en función de cada caso.

Aunque la atención prestada es de carácter multidisciplinar y coordinado, las áreas con mayor peso dentro de la Unidad de Lesionados de Tráfico fueron Traumatología, Rehabilitación y Radiodiagnóstico. En concreto, durante 2025 se contabilizaron 4.608 consultas en Traumatología, 20.186 sesiones de fisioterapia, 1.507 pruebas radiológicas, además de 262 interconsultas con otras especialidades y 13 intervenciones quirúrgicas.

La importancia de acudir a Urgencias tras un accidente

La directora médica de HM Hospitales en Santiago, la doctora Gema Castiñeiras, ha subrayado la importancia de acudir a Urgencias en las primeras horas posteriores a un accidente de tráfico, incluso cuando las lesiones parecen leves. “Un accidente de tráfico siempre es una situación de estrés y es frecuente que, cuando no se trata de lesiones muy graves, prioricemos la reparación del vehículo a nuestra propia atención sanitaria”, explicó.

La doctora advirtió de que retrasar la atención médica puede provocar que lesiones inicialmente leves se compliquen por no recibir tratamiento a tiempo y recordó que, si no se acude al Servicio de Urgencias en las primeras 72 horas, existe el riesgo de que el seguro no se haga cargo del tratamiento posterior.

Castiñeiras recordó también que las personas accidentadas tienen derecho a elegir el hospital en el que desean ser atendidas y puso en valor la atención que se presta en la Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en Santiago, “donde ofrecemos una atención integral y personalizada, con los mejores especialistas y los medios diagnósticos más avanzados”.

Atención sanitaria y trámites con las aseguradoras

Desde el grupo hospitalario destacan que cualquier persona que haya sufrido un accidente de tráfico puede acudir sin coste a la Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en Santiago, aunque no disponga de un seguro de salud privado. Además de la atención médica, el centro se encarga de todos los trámites legales y administrativos con las compañías aseguradoras, facilitando el proceso a los pacientes.

La elevada actividad registrada durante 2025 confirma el papel de esta unidad como un recurso sanitario de referencia en Santiago de Compostela para la atención integral de personas lesionadas en accidentes de tráfico, combinando urgencias, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación.