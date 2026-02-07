Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago acogerá el XXVIII Congreso Estatal de Librerías en 2028

07/02/2026 12:46
Librería Cronopios
Archivo El Ideal Gallego
Santiago de Compostela acogerá el XXVIII Congreso Estatal de Librerías, que tendrá lugar en la primavera de 2028 y estará coordinado por la Federación de Librarías de Galicia.

Tal y como ha trasladado la entidad en una nota de prensa, el anuncio tuvo lugar en el congreso de este año, que se celebra en Valencia en estas fechas. Allí, se ha premiado a la Librería Bandini, de Bertamiráns, con uno de los galardones.

La Federación ha destacado que el evento constituye uno de los "principales espacios de encuentro, reflexión y debate" para los profesionales del libro en todo el Estado, reuniendo a más de mil librerías asociadas a CEGAL.

Así, ha subrayado que la edición de 2028 permitirá situar Galicia y Santiago como "epicentro" del sector librero estatal, "favoreciendo el intercambio de conocimientos, el análisis de los retos actuales de la profesión y la creación de redes de colaboración" entre librerías, editoriales y otros agentes culturales.

Además, supone un "reconocimiento" al trabajo desarrollado por la Federación de Librarías de Galicia en las últimas décadas y "refuerza el papel" del sector librero gallego en el conjunto del Estado, en un "momento clave" para abordar los desafíos de la lectura, la diversidad cultural y la sostenibilidad del ecosistema del libro.

