Verea promete derribar la Casa da Xuventude si gobierna Santiago: “Será mi primer decreto en 2027”

Recreación virtual de la obra propuesta por el líder popular, Borja Verea PP de Santiago

El portavoz del Partido Popular en el Concello de Santiago, Borja Verea, aseguró este jueves que, si accede a la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2027, su primer decreto será el derribo inmediato de la Casa da Xuventude. “Sábeo toda a cidade, o meu primeiro decreto, en xuño de 2027, será o derrubo inmediato da Casa da Xuventude”, afirmó.

El líder popular defendió que la desaparición de este edificio permitirá crear un nuevo espacio comunitario, verde y dinámico, concebido como punto de encuentro social y como ejemplo de una ciudad moderna y orientada a la calidad de vida. Según explicó, la actuación serviría además para dinamizar la Praza do Matadoiro y facilitar la conexión del parque de Belvís con el casco histórico, a través de una rehabilitación integral del entorno.

Un nuevo modelo urbano

Verea sostuvo que el derribo de la Casa da Xuventude supone también una oportunidad para poner en valor los restos patrimoniales de la plaza y para replantear el uso de los espacios públicos cerrados en función de las necesidades actuales. “O noso proxecto de cidade pasa por unha Compostela máis amable, máis familiar e máis humana”, señaló, apuntando que las demandas de la ciudadanía “non son as mesmas hoxe que hai trinta ou cincuenta anos”.

El dirigente del PP fue especialmente crítico con el estado actual del inmueble, que, a su juicio, simboliza “o abandono, a improvisación e as mentiras” del gobierno municipal formado por BNG, PSOE y Compostela Aberta. En este sentido, vinculó la situación del edificio a lo que considera una falta de rumbo del actual ejecutivo local y de la alcaldesa.

Verea afirmó que su formación no participará en el debate interno del actual gobierno, al que acusó de carecer de un proyecto común para la ciudad tras más de tres años de mandato. Frente a ello, defendió que Santiago “merece un goberno que diga a verdade, que tome decisións e que execute solucións reais”, y concluyó que el derribo de la Casa da Xuventude será uno de los primeros pasos de una “nueva etapa” que, según dijo, comenzará en 2027 con “decisións firmes e claras”.