Un centro compostelano participa en un estudio mundial que busca simplificar el tratamiento de una de las principales causas de ceguera

Fachada del Miranza Instituto Gómez-Ulla de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela se sitúa en el mapa de la investigación médica internacional con la participación de Miranza Instituto Gómez-Ulla en un ensayo clínico mundial para mejorar el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular, una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva de la visión central y que es una de las principales causas de ceguera en personas adultas.

El centro compostelano ha sido seleccionado para formar parte del estudio 4FRONT-2, que evalúa una terapia génica innovadora pensada para reducir el tratamiento de esta patología a una única inyección intraocular, frente a las inyecciones periódicas que reciben actualmente muchos pacientes.

La DMAE neovascular afecta sobre todo a personas mayores de 50 años y dificulta tareas cotidianas como leer, reconocer caras o conducir. Hasta ahora, el tratamiento habitual exige acudir de forma regular a consulta para recibir inyecciones que frenen el avance de la enfermedad y ayuden a conservar la visión.

En este nuevo estudio se analiza un fármaco que busca que el propio ojo produzca de forma continuada la sustancia necesaria para controlar la enfermedad, lo que permitiría mantener la visión con menos intervenciones médicas y un seguimiento más cómodo para el paciente.

La doctora Maribel Fernández, responsable de la Unidad de Retina médica y Diabetes Ocular del centro, explica que la participación en este ensayo supone “un paso muy importante”, ya que es la primera vez que la clínica se incorpora a un estudio de terapia génica, una de las líneas más prometedoras de la oftalmología actual. Según detalla, el objetivo es comprobar si una sola inyección puede ofrecer resultados similares a los tratamientos actuales, que obligan a visitas frecuentes para mantener la visión.

Un estudio con pacientes de todo el mundo

El ensayo contará con alrededor de 400 participantes a nivel internacional y tendrá un seguimiento de dos años. En él participan personas adultas con DMAE neovascular, tanto pacientes que nunca han recibido tratamiento como otros diagnosticados recientemente.

Durante el estudio se evaluará si esta nueva terapia logra mantener o mejorar la visión de forma comparable a los tratamientos estándar, pero con una carga mucho menor para los pacientes, que podrían evitar múltiples inyecciones y visitas médicas.

Desde Miranza Instituto Gómez-Ulla destacan que, si los resultados son positivos, esta terapia podría suponer una mejora notable en la calidad de vida de las personas con DMAE, al facilitar un control más estable de la enfermedad y reducir el impacto del tratamiento en su día a día.