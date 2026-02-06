Santiago acoge el III Obradoiro de Composición de la Real Filharmonía de Galicia

El obradoiro culminará con un concierto abierto al público, que se celebrará el viernes 8 de mayo, a las 20.30 horas Cedida

La Real Filharmonía de Galicia celebrará en mayo de 2026 la tercera edición del Obradoiro de Composición de Obras Sinfónicas RFG / RESIS.LAB, una iniciativa ya consolidada dentro de su apuesta por la creación contemporánea y el apoyo a nuevas generaciones de compositoras y compositores. Por segundo año consecutivo, el proyecto se desarrolla en colaboración con el Festival RESIS.

Las actividades del obradoiro se llevarán a cabo de forma presencial en el Auditorio de Galicia los días 5, 6, 7 y 8 de mayo, en una semana intensiva de trabajo en la que las personas seleccionadas podrán desarrollar nuevas obras sinfónicas junto a una orquesta profesional. El taller estará dirigido por Armando Merino y contará con la orientación pedagógica del compositor José Manuel López López, en un entorno de aprendizaje práctico y diálogo artístico.

El proceso de selección partió de una convocatoria internacional lanzada el pasado mes de octubre, que volvió a despertar un notable interés en el ámbito de la música contemporánea. De entre todas las candidaturas recibidas fueron elegidas seis personas compositoras de distintos países, reforzando la proyección internacional del obradoiro. En esta edición participarán Arsen Babajanyan (Armenia), Mar Caballer Llopis (España), Maria Vincenza Cabizza (Italia), Humberto Díaz Galindo (España), John Franek (Estados Unidos) y Andrés Poveda (Colombia).

Durante el taller, las y los participantes ensayarán sus piezas, abordarán cuestiones técnicas y artísticas y profundizarán en el funcionamiento interno del trabajo orquestal, una experiencia poco habitual en las primeras etapas de la carrera profesional.

Concierto final abierto al público

El proceso culminará con un concierto abierto al público, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Galicia. En este recital, con entrada gratuita, la Real Filharmonía de Galicia interpretará las obras desarrolladas durante el obradoiro bajo la dirección de Armando Merino.