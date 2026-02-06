Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Sala Capitol acoge el concierto de Def Con Dos por los 30 años de 'Alzheimer'

La gira conmemorativa del álbum histórico llegará a Compostela el 13 de febrero

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 07:13
Def Con Dos
Def Con Dos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La ciudad se suma este mes a la gira de celebración del 30 aniversario de Alzheimer, el álbum más emblemático de Def Con Dos, con un concierto previsto el próximo 13 de febrero, a las 21.00 horas, en la Sala Capitol.

El grupo se encuentra inmerso en una gira conmemorativa que revisita un disco que marcó un antes y un después en el panorama musical estatal, con el que logró captar la atención de un público mayoritario y consolidar una trayectoria influyente dentro del rap metal en castellano. La respuesta del público está siendo muy elevada, con entradas agotadas en varias de las fechas anunciadas

Presentación de la XX Campaña Municipal de Animación á Lectura en el Pazo de Raxoi

La Campaña Municipal de Animación á Lectura regresa a Santiago con el lema ‘Ler para crecer’

Más información

La actuación en Santiago forma parte de un recorrido que llevará a Def Con Dos por salas y festivales de toda España a lo largo de los próximos meses. La capital gallega se incorpora así a una gira especial que está despertando una gran expectación y que sitúa a la Sala Capitol como uno de los escenarios clave del calendario musical compostelano de febrero.

El concierto permitirá al público reencontrarse en directo con un trabajo considerado histórico dentro de la discografía del grupo, en una noche que se perfila como una de las citas más destacadas del mes para los seguidores de la música en vivo en Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo

Raxoi cederá gratuitamente dos parcelas a la Xunta para construir vivienda pública en Santiago
Eladio González Lois
112 Emergencias

Cuatro vehículos implicados en un accidente en O Castiñeiriño
Eladio González Lois
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales
Redacción
El pianista británico, James Rhodes

James Rhodes lleva su particular forma de entender la música clásica al Palacio de Congresos de Santiago
Eladio González Lois