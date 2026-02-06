La Sala Capitol acoge el concierto de Def Con Dos por los 30 años de 'Alzheimer'

Def Con Dos Cedida

La ciudad se suma este mes a la gira de celebración del 30 aniversario de Alzheimer, el álbum más emblemático de Def Con Dos, con un concierto previsto el próximo 13 de febrero, a las 21.00 horas, en la Sala Capitol.

El grupo se encuentra inmerso en una gira conmemorativa que revisita un disco que marcó un antes y un después en el panorama musical estatal, con el que logró captar la atención de un público mayoritario y consolidar una trayectoria influyente dentro del rap metal en castellano. La respuesta del público está siendo muy elevada, con entradas agotadas en varias de las fechas anunciadas.

La actuación en Santiago forma parte de un recorrido que llevará a Def Con Dos por salas y festivales de toda España a lo largo de los próximos meses. La capital gallega se incorpora así a una gira especial que está despertando una gran expectación y que sitúa a la Sala Capitol como uno de los escenarios clave del calendario musical compostelano de febrero.

El concierto permitirá al público reencontrarse en directo con un trabajo considerado histórico dentro de la discografía del grupo, en una noche que se perfila como una de las citas más destacadas del mes para los seguidores de la música en vivo en Santiago.