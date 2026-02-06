Mi cuenta

Santiago de Compostela

Raxoi cederá gratuitamente dos parcelas a la Xunta para construir vivienda pública en Santiago

Los terrenos permitirán levantar al menos 36 viviendas y se beneficiarán de bonificaciones fiscales municipales

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 15:46
Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo
Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo
Maps
El Concello de Santiago de Compostela aprobará el próximo lunes la cesión gratuita de dos parcelas municipales a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), dependiente del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con el objetivo de destinarlas a la construcción de viviendas en régimen de protección pública. Así lo anunció este viernes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa.

Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo, en la avenida de Syra Alonso, y están identificadas con los números 5 y 7. Cada una cuenta con una superficie de 560 metros cuadrados y, según el informe técnico municipal, tiene un valor de 703.323,32 euros (IVA incluido). Ambos solares disponen de capacidad para un mínimo de 18 viviendas cada uno, lo que permitiría la construcción de al menos 36 viviendas públicas.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales

Más información

El expediente de cesión gratuita será sometido a exposición pública durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Durante ese periodo podrán presentarse alegaciones o reclamaciones. En el caso de no registrarse ninguna, el acuerdo se elevará a definitivo sin necesidad de una nueva aprobación.

La alcaldesa destacó que las futuras viviendas podrán acogerse a las bonificaciones fiscales aprobadas por el Concello en septiembre de 2025. En concreto, explicó que las promociones de vivienda pública podrán beneficiarse, si así lo solicitan, de una bonificación del 50% del IBI durante los tres primeros años y del 45% durante los diez siguientes, siempre que mantengan la titularidad pública y se destinen al alquiler. Además, estas actuaciones contarán con una bonificación del 95% del ICIO.

Sanmartín enmarcó esta iniciativa en la colaboración entre administraciones, que el gobierno local considera necesaria para incrementar la oferta de vivienda en el municipio. En este sentido, recordó que en octubre el Concello trasladó a la Xunta la posibilidad de ceder otras parcelas municipales en las que se podrían construir alrededor de 80 viviendas públicas en régimen de alquiler, una propuesta que —según indicó— fue rechazada sin abrir ningún diálogo. La regidora subrayó que sería “importante” retomar esa vía de colaboración institucional.

