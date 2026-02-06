PSdeG y PP cargan contra el gobierno local por la crisis de los Centros Socioculturales

Centro Sociocultural José Saramago Concello de Santiago

La crisis abierta en la red de Centros Socioculturales de Santiago de Compostela tras la renuncia de la empresa Eulen al contrato de dinamización y mediación sociocultural ha provocado duras críticas por parte de los principales grupos de la oposición municipal, que coinciden en responsabilizar al gobierno local de la situación.

La empresa adjudicataria de la gestión de los centros socioculturales renuncia al contrato y Raxoi valora sanciones Más información

Desde el PSdeG, la concejala Marta Abal advirtió de que la red de Centros Socioculturales atraviesa “la peor etapa de su historia” como consecuencia de una gestión marcada, a su juicio, por la falta de previsión, el abandono y la incapacidad para garantizar un servicio público esencial.

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

La edil socialista alertó de que la actuación del gobierno municipal ha llevado a los centros a una situación límite, poniendo en riesgo tanto la continuidad del servicio como los derechos laborales del personal. En este contexto, expresó la solidaridad de su grupo con las trabajadoras y trabajadores afectados, subrayando que “no pueden seguir pagando las consecuencias de una mala gestión”.

Abal responsabilizó directamente al ejecutivo local, integrado por BNG y Compostela Aberta, de una crisis que considera fruto de la pasividad política y la falta de control, y reclamó la asunción de responsabilidades por una situación que, aseguró, no puede normalizarse.

El PP exige dimisiones y explicaciones

Por su parte, el Partido Popular elevó el tono de las críticas. El concejal popular José Ramón de la Fuente calificó el escenario actual como la “enésima crisis” de los Centros Socioculturales y exigió dimisiones en el seno del gobierno municipal.

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

De la Fuente reclamó a la alcaldesa que dé explicaciones públicas, que asuma personalmente la gestión de esta situación y que garantice los puestos de trabajo y los derechos del personal afectado. Desde el PP acusaron al ejecutivo local de haber dejado de lado a los trabajadores y de actuar con “pasividad negligente” durante los últimos años.

Los populares aseguraron que habían advertido en reiteradas ocasiones sobre la situación de los Centros Socioculturales y cuestionaron la gestión del gobierno municipal, poniendo el foco en los retrasos en la licitación de los contratos, la falta de penalización a la anterior concesionaria y el manejo de las deudas salariales.

Asimismo, el PP puso en duda las explicaciones ofrecidas sobre la renuncia de la nueva empresa adjudicataria, al considerar que las circunstancias alegadas eran conocidas desde el proceso de licitación, y reclamó aclaraciones sobre los acuerdos alcanzados previamente entre el gobierno local y las empresas implicadas.

La situación de los Centros Socioculturales se sitúa así en el centro del debate político en Santiago, con una oposición que coincide en exigir responsabilidades políticas inmediatas y soluciones urgentes para garantizar tanto la continuidad de un servicio clave para los barrios como la protección de los trabajadores afectados.