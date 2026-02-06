Nuevo corte ferroviario hacia Santiago: Renfe suma Ourense-Carballiño a las suspensiones

Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao) Eladio Lois

Las conexiones ferroviarias con Santiago de Compostela volverán a verse afectadas este viernes por el temporal. Renfe ha informado de que mantiene la suspensión de los trenes con origen y destino Vigo y que amplía los cortes a la línea entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra.

La empresa adjudicataria de la gestión de los centros socioculturales renuncia al contrato y Raxoi valora sanciones Más información

Según ha detallado la compañía, la medida afecta a servicios de alta velocidad, media y larga distancia, y responde a las condiciones meteorológicas adversas que comprometen la seguridad de la circulación ferroviaria en distintos puntos de la red gallega.

Entre los trayectos suspendidos figuran las conexiones Vigo Urzaiz–Santiago, Vigo Guixar–Santiago, Vigo Guixar–Tui, Vigo Guixar–Ourense y, como novedad este viernes, el recorrido Ourense–O Carballiño–Santiago, lo que deja a la capital gallega sin servicio ferroviario directo con parte del sur y del interior de Galicia durante la jornada.

Sin transporte alternativo por carretera

Renfe ha confirmado que no establecerá un plan alternativo de autobuses, aunque sí ha habilitado la posibilidad de realizar cambios y anulaciones de billetes de forma gratuita para las personas afectadas por estas suspensiones.

En paralelo, el Ayuntamiento de Vigo ha remitido un comunicado en la tarde de este jueves en el que reclama a la compañía la puesta en marcha de servicios alternativos de buses, al considerar que la red ferroviaria “no está en condiciones de operatividad”.

El consistorio vigués solicita que se habiliten autobuses entre la estación de buses de Vigo y Santiago, con frecuencias similares a las del tren y con capacidad suficiente para atender a todos los usuarios. “Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transportes a los viajeros y viajeras de Vigo”, señala el comunicado municipal.