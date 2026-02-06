La Xunta inicia en Santiago el envío de SMS para captar participantes del proyecto Xenoma Galicia

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS), donde se realizarán las extracciones Archivo

La Xunta de Galicia ha iniciado este viernes el envío de mensajes SMS a vecinos del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza para invitarlos a participar en una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, una iniciativa de medicina personalizada que busca anticiparse al desarrollo de determinadas enfermedades mediante el análisis del ADN.

El objetivo de esta fase es recoger 828 muestras genéticas en el ámbito sanitario compostelano. Para ello, se han remitido más de 5.000 invitaciones aleatorias, con el fin de garantizar una participación representativa de la población. Las personas que reciban el mensaje podrán solicitar cita a partir del 23 de febrero a través de la aplicación Sergas Móbil.

En concreto, se habilitarán 703 citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 en el Hospital de Barbanza, que se asignarán por orden de confirmación. La toma de muestras se realizará de lunes a jueves en horario de tarde y no será necesario acudir en ayunas.

Detección precoz y prevención personalizada

La extracción de sangre que se realizará en esta fase permitirá identificar variantes xenéticas asociadas a enfermidades hereditarias como el cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar. Además, las muestras contribuirán a ampliar el biobanco del proyecto y a la participación en futuros estudios clínicos.

Hasta el momento, las fases piloto de Xenoma Galicia han permitido detectar 19 nuevos casos de variantes de alto riesgo, lo que posibilita ofrecer a las personas participantes seguimiento personalizado, recomendaciones de hábitos de vida saludables y, en determinados casos, el estudio preventivo de otros miembros de la familia.

Desde la Consellería de Sanidade destacan que el proyecto está concebido para anticiparse a la aparición de enfermedades, mejorando la eficacia de la prevención y permitiendo tratamientos farmacológicos adaptados a cada paciente.

Un proyecto estratégico con base en Santiago

Xenoma Galicia cuenta con una inversión de 20 millones de euros y tiene como objetivo recopilar el ADN de 400.000 personas, lo que lo sitúa como uno de los proyectos de este tipo más ambiciosos a nivel internacional por volumen de población analizada.

El programa está coordinado desde Santiago por la Consellería de Sanidade y dirigido por los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, con María Brión y Ángel Carracedo al frente. Sus resultados servirán para diseñar nuevos programas de prevención y detección temprana, además de sentar las bases de un cribado genético sustentable y equitativo.

Tras esta fase en el área de Santiago y Barbanza, la Xunta prevé extender progresivamente las invitaciones al resto de áreas sanitarias de Galicia, hasta incorporar a 5.000 nuevos participantes en los próximos meses.