La Policía Nacional desmanteló cuatro puntos negros de droga en Santiago durante 2025

La Policía Nacional desmanteló durante el año 2025 un total de cuatro puntos negros de venta de droga en Santiago de Compostela, en el marco de las operaciones desarrolladas en Galicia dentro del plan estratégico contra el narcotráfico y los delitos contra la salud pública.

Estas actuaciones se saldaron con la detención de 24 personas, consideradas responsables del menudeo de sustancias estupefacientes en la ciudad. En los dispositivos desplegados, los agentes intervinieron más de dos kilos de cocaína, además de diferentes cantidades de heroína y drogas cannábicas, destinadas a la venta al por menor.

Los operativos llevados a cabo en Santiago se enmarcan en una estrategia sostenida de investigación y actuación policial orientada a desarticular focos de distribución y consumo de droga, algunos de los cuales operaban de forma continuada y generaban problemas de seguridad y convivencia en su entorno más próximo.

Desde la Policía Nacional subrayan que la eliminación de estos puntos de venta no solo supone un golpe directo a las redes de distribución de estupefacientes, sino que también contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los vecinos, al reducir la comisión de otros delitos asociados al tráfico de drogas.