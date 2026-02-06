Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

James Rhodes lleva su particular forma de entender la música clásica al Palacio de Congresos de Santiago

El pianista británico ofrecerá este domingo un concierto en el Palacio de Congresos en el que combina música, divulgación y relato personal

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 14:21
El pianista británico, James Rhodes
El pianista británico, James Rhodes
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Santiago de Compostela volverá a convertirse este fin de semana en parada destacada del circuito internacional de música clásica con la actuación de James Rhodes, que ofrecerá un concierto este domingo, 8 de febrero, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.

El recital incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, interpretadas desde una perspectiva muy alejada del formato clásico tradicional. Rhodes, considerado el enfant terrible de la música clásica, ha construido una propuesta escénica propia en la que la interpretación musical convive con la explicación directa al público, el contexto de las piezas y referencias a su propia trayectoria vital.

O historiador Miguel Ángel del Arco, especialista na posguerra franquista

Miguel Ángel del Arco analiza en Santiago a fame da posguerra franquista

Más información

Lejos del distanciamiento habitual de los recitales al uso, el pianista establece una conexión cercana y emocional con el público, explicando por qué ha elegido cada obra y qué significado tiene para él. Una fórmula que lo ha convertido en uno de los grandes divulgadores de la música clásica a nivel internacional, con presencia tanto en grandes auditorios como en festivales y espacios alternativos.

Británico de origen y afincado en España desde hace años, James Rhodes ha logrado acercar la música clásica a nuevos públicos, rompiendo barreras generacionales y formales. Sus conciertos se caracterizan por un tono directo, honesto y muy personal, que busca desmitificar el canon clásico sin renunciar a la profundidad artística de los compositores que interpreta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo

Raxoi cederá gratuitamente dos parcelas a la Xunta para construir vivienda pública en Santiago
Eladio González Lois
112 Emergencias

Cuatro vehículos implicados en un accidente en O Castiñeiriño
Eladio González Lois
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales
Redacción
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

La Xunta inicia en Santiago el envío de SMS para captar participantes del proyecto Xenoma Galicia
Eladio González Lois