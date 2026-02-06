James Rhodes lleva su particular forma de entender la música clásica al Palacio de Congresos de Santiago

El pianista británico, James Rhodes Archivo

Santiago de Compostela volverá a convertirse este fin de semana en parada destacada del circuito internacional de música clásica con la actuación de James Rhodes, que ofrecerá un concierto este domingo, 8 de febrero, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.

El recital incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, interpretadas desde una perspectiva muy alejada del formato clásico tradicional. Rhodes, considerado el enfant terrible de la música clásica, ha construido una propuesta escénica propia en la que la interpretación musical convive con la explicación directa al público, el contexto de las piezas y referencias a su propia trayectoria vital.

Lejos del distanciamiento habitual de los recitales al uso, el pianista establece una conexión cercana y emocional con el público, explicando por qué ha elegido cada obra y qué significado tiene para él. Una fórmula que lo ha convertido en uno de los grandes divulgadores de la música clásica a nivel internacional, con presencia tanto en grandes auditorios como en festivales y espacios alternativos.

Británico de origen y afincado en España desde hace años, James Rhodes ha logrado acercar la música clásica a nuevos públicos, rompiendo barreras generacionales y formales. Sus conciertos se caracterizan por un tono directo, honesto y muy personal, que busca desmitificar el canon clásico sin renunciar a la profundidad artística de los compositores que interpreta.