Santiago de Compostela

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales

La alcaldesa asegura que se estudian penalidades a Eulen y que el servicio se mantiene mientras se resuelve la adjudicación

Redacción
06/02/2026 14:31
El Gobierno local de Santiago ha establecido los primeros contactos con la segunda empresa que figuraba en el proceso de adjudicación del contrato de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales, después de que Eulen renunciase al contrato pocos días antes del plazo límite para su firma.

La adjudicación a Eulen había sido aprobada el pasado 21 de enero. Tras su renuncia, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, avanzó que el Concello está estudiando “todas las vías legales posibles” para imponer penalidades a la empresa por su decisión.

En rueda de prensa, la regidora calificó la renuncia como “inexplicable” y aseguró que las justificaciones ofrecidas por la compañía “no convencen ni se entienden”. “Es una actuación de irresponsabilidad”, afirmó, antes de explicar que el Gobierno municipal ha iniciado el procedimiento para que la segunda empresa del concurso pueda hacerse cargo del contrato, con el objetivo de que “cuanto antes pueda haber una nueva adjudicación”.

Sanmartín subrayó que, en estos momentos, el servicio sigue en funcionamiento, ya que existe una empresa en orden de continuidad, y que el Ejecutivo local está evaluando la posibilidad de mantener esta situación hasta que otra adjudicataria asuma definitivamente el contrato.

Asimismo, la alcaldesa confirmó que el Concello ha mantenido contacto con los representantes de los trabajadores, a quienes se les trasladó la preocupación del Gobierno local y la intención de resolver la adjudicación lo antes posible, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio y del personal de los centros socioculturales.

