El Dieciocho propone una experiencia gastronómica con vinos innovadores de Rioja Alta

Exterior de El Dieciocho Eladio Lois

El mercado gastronómico El Dieciocho, ubicado en el Outlet Área Central, acogerá el próximo martes 11 de febrero, a las 20.00 horas, una cata maridada que combinará la vanguardia culinaria compostelana con los vinos de autor de Bodegas Mazuela.

El evento contará con la presencia del bodeguero Jesús Manuel García Ortega, que se desplazará desde Cenicero, en la Rioja Alta, para presentar en Santiago una selección de vinos marcada por una visión personal e innovadora de la denominación Rioja. La propuesta busca ir más allá del formato clásico de cata, integrando los vinos en una experiencia gastronómica diseñada específicamente para la ocasión.

Una experiencia gastronómica diseñada para el maridaje

La cita permitirá a las personas asistentes disfrutar de un maridaje exclusivo, creado para potenciar los matices de los vinos de Mazuela mediante platos elaborados por las distintas estaciones gastronómicas de El Dieciocho. La combinación de cocina contemporánea y vinos de autor plantea un diálogo entre tradición vitivinícola e innovación culinaria, en línea con la filosofía del mercado.

Con el objetivo de garantizar una experiencia personalizada y de calidad, el evento contará con aforo limitado. El precio de la cata maridada es de 30 euros por persona, e incluye la cata dirigida y el recorrido gastronómico por las cuatro estaciones del espacio. La participación requiere reserva previa a través de los canales habituales de El Dieciocho.

Desde la organización destacan que esta iniciativa refuerza la apuesta del mercado por acercar a la ciudadanía compostelana propuestas de ocio gastronómico diferenciadas, poniendo en contacto productos de autor con un formato dinámico, compartido y contemporáneo.