Santiago de Compostela

Cuatro vehículos implicados en un accidente en O Castiñeiriño

También se registró otro siniestro en la A-54, a la altura de Santiago, con un vehículo volcado y sin daños personales de gravedad

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 15:38
112 Emergencias
Un accidente con cuatro vehículos implicados se registró en la tarde de este viernes en el barrio de O Castiñeiriño, en Santiago de Compostela, sin que se produjesen heridos.

Según informó el CIAE 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar sobre las 14.15 horas en la A-841, a su paso por este barrio de la capital gallega. A pesar del número de vehículos afectados, no fue necesaria la atención sanitaria a ninguna persona.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Santiago, que se encargaron de regular la circulación y de realizar las diligencias correspondientes.

Minutos antes, sobre las 13.30 horas, se produjo otro accidente en el kilómetro 88 de la A-54, en el tramo Lugo–Santiago, a la altura de la capital compostelana. En este caso, varios particulares alertaron de la presencia de un vehículo volcado con una persona en su interior.

Finalmente, el ocupante pudo salir por sus propios medios. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Urxencias Sanitarias y los bomberos, sin que se hayan comunicado lesiones de gravedad.

