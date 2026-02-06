Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La bocatería más popular de Santiago revalida su Solete Repsol

Chichalovers renueva la distinción y mira al futuro con compromiso sostenible

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 07:26
Detalle de una de las propuestas gastronómicas de Chichalovers.
Detalle de una de las propuestas gastronómicas de Chichalovers.
Cedida
Chichalovers mantiene vigente el Solete concedido por la Guía Repsol en noviembre de 2024, un reconocimiento que continúa poniendo en valor su propuesta de comida informal basada en la calidad del producto, el cuidado en la elaboración y una identidad propia claramente definida.

La renovación del distintivo confirma la consolidación de un proyecto gastronómico que apuesta por una cocina accesible y honesta, en la que la rapidez no está reñida con el buen hacer ni con el respeto por el sabor y los procesos. Los Soletes de la Guía Repsol identifican establecimientos próximos y reconocibles, pensados para disfrutar sin formalismos, pero con criterio gastronómico, una filosofía con la que Chichalovers encaja desde sus inicios.

Interior de Mr. Chu, que reabre hoy en la Rúa das Hortas con una estética renovada

El mítico restaurante Mr. Chu reabre por tiempo limitado

Desde el establecimiento destacan que “manter este recoñecemento supón un estímulo para seguir traballando coa mesma filosofía: produto ben tratado, receitas claras e unha experiencia sincera”. La continuidad del Solete pone así en valor el trabajo diario del equipo y la coherencia de un concepto que ha sabido mantenerse fiel a su manera de entender la cocina.

