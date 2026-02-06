As Cancelas celebra San Valentín con citas a ciegas y más de 1.500 euros en premios

Interior del centro comercial As Cancelas

El Día del Amor y la Amistad se celebrará este año en Santiago de Compostela con una programación especial en el Centro Comercial As Cancelas, que del 11 al 14 de febrero acogerá diferentes iniciativas pensadas para parejas, amigos y visitantes, entre las que destacan citas a ciegas, sorteos y premios valorados en más de 1.500 euros.

Tras el éxito de la primera edición, As Cancelas organiza por segundo año consecutivo una experiencia de citas a ciegas, que tendrá lugar el martes 11 de febrero a las 13.30 horas en la hamburguesería La Urbana, situada en la zona de restauración del centro. En total, tres parejas serán seleccionadas para disfrutar de una cena gratuita, tras un proceso de elección basado en un formulario de afinidad en el que los participantes indican intereses y preferencias personales.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de un cuestionario disponible en las redes sociales de As Cancelas. Una vez completado, recibirán un mensaje para confirmar la asistencia a la cita con la persona más compatible. Todas las citas serán grabadas con planos generales y concluirán con una breve entrevista final a los participantes.

Sorteos, spa y escapadas románticas

Además de esta iniciativa, el centro comercial pondrá en marcha una dinámica especial con sorteos de experiencias y regalos dentro de la campaña Pijama Club, nadie habló de dormir. Entre los premios figuran una noche para dos personas o un día de spa en Cabañitas del Bosque, así como pijamas y artículos de decoración con temática de San Valentín.

Imagen promocional de la campaña de San Valentín organizada por As Cancelas As Cancelas

La campaña se desarrollará los días 11 y 12 de febrero en horario de tarde, de 16.30 a 20.30 horas, y los días 13 y 14 de febrero tanto en horario de mañana, de 11.30 a 14.30 horas, como de tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Para participar, será necesario escanear un código QR y completar un breve formulario en el punto de atención al cliente, situado en la planta 0 del centro comercial.