Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Antía Muíño publica 'Mientras Sueño y Vivo', terceiro avance do seu novo disco

A artista compostelá presenta este venres o último sinxelo antes da publicación de 'Anfibia Por Veces', prevista para o 20 de febreiro

Eladio Lois
Eladio Lois
06/02/2026 13:23
Antía Muíño, nunha imaxe promocional do novo sinxelo 'Mientras Sueño y Vivo'
Antía Muíño, nunha imaxe promocional do novo sinxelo 'Mientras Sueño y Vivo'
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A cantautora Antía Muíño presenta este venres, día 6, Mientras Sueño y Vivo, o terceiro e último sinxelo de adianto do que será o seu segundo álbum, Anfibia Por Veces, que verá a luz o 20 de febreiro en todas as plataformas dixitais.

A nova canción afonda na faceta máis íntima e reflexiva da artista, cunha peza crúa e emocional na que a guitarra e a voz se converten no eixo central. Un exercicio de contención e melancolía no que Antía Muíño volve demostrar a súa capacidade para conectar desde o esencial, facendo que o aparentemente pequeno adquira unha resonancia fonda.

Mientras Sueño y Vivo completa o tríptico de avances iniciado con A Beleza e Augha Desa Fonte, dous temas cos que a compositora foi debuxando pouco a pouco o universo sonoro de Anfibia Por Veces. Trátase dun traballo máis amplo e polifónico, que mantén como fío condutor a emoción compositiva e interpretativa que define o seu proxecto artístico.

Antía Muíño xa se consolidara como unha das grandes revelacións da nova canción de autora galega co seu álbum debut. Cancións como Carta Aberta, Noviembre ou Herba de Namorar situárona en 2022 como unha voz propia e recoñecible, capaz de dialogar coa tradición desde unha sensibilidade contemporánea.

Tras a publicación do novo disco, a artista presentará Anfibia Por Veces en directo o vindeiro 5 de marzo no Teatro Principal, nun concerto que servirá para trasladar ao escenario o novo repertorio e confirmar a evolución dun proxecto que segue medrando en profundidade e personalidade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las parcelas se localizan en Castro de Abaixo

Raxoi cederá gratuitamente dos parcelas a la Xunta para construir vivienda pública en Santiago
Eladio González Lois
112 Emergencias

Cuatro vehículos implicados en un accidente en O Castiñeiriño
Eladio González Lois
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

El Gobierno local busca una solución rápida al contrato de los centros socioculturales
Redacción
El pianista británico, James Rhodes

James Rhodes lleva su particular forma de entender la música clásica al Palacio de Congresos de Santiago
Eladio González Lois