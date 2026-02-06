Antía Muíño publica 'Mientras Sueño y Vivo', terceiro avance do seu novo disco
A artista compostelá presenta este venres o último sinxelo antes da publicación de 'Anfibia Por Veces', prevista para o 20 de febreiro
A cantautora Antía Muíño presenta este venres, día 6, Mientras Sueño y Vivo, o terceiro e último sinxelo de adianto do que será o seu segundo álbum, Anfibia Por Veces, que verá a luz o 20 de febreiro en todas as plataformas dixitais.
A nova canción afonda na faceta máis íntima e reflexiva da artista, cunha peza crúa e emocional na que a guitarra e a voz se converten no eixo central. Un exercicio de contención e melancolía no que Antía Muíño volve demostrar a súa capacidade para conectar desde o esencial, facendo que o aparentemente pequeno adquira unha resonancia fonda.
Mientras Sueño y Vivo completa o tríptico de avances iniciado con A Beleza e Augha Desa Fonte, dous temas cos que a compositora foi debuxando pouco a pouco o universo sonoro de Anfibia Por Veces. Trátase dun traballo máis amplo e polifónico, que mantén como fío condutor a emoción compositiva e interpretativa que define o seu proxecto artístico.
Antía Muíño xa se consolidara como unha das grandes revelacións da nova canción de autora galega co seu álbum debut. Cancións como Carta Aberta, Noviembre ou Herba de Namorar situárona en 2022 como unha voz propia e recoñecible, capaz de dialogar coa tradición desde unha sensibilidade contemporánea.
Tras a publicación do novo disco, a artista presentará Anfibia Por Veces en directo o vindeiro 5 de marzo no Teatro Principal, nun concerto que servirá para trasladar ao escenario o novo repertorio e confirmar a evolución dun proxecto que segue medrando en profundidade e personalidade.