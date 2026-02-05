El talento joven de la EASD Mestre Mateo se exhibe en El Corte Inglés de Santiago

El Corte Inglés de Santiago

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acoge desde este jueves la exposición Moda Miúda, una muestra que reúne 31 propuestas de moda infantil diseñadas y confeccionadas por 10 alumnos de 4º curso del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo, correspondientes a los cursos 2024/25 y 2025/26.

Se trata de la tercera exposición de la EASD Mestre Mateo en este espacio, fruto de la colaboración con El Corte Inglés, con el objetivo de impulsar el talento emergente y acercar la creación artística y el diseño al público compostelano.

La inauguración tendrá lugar este jueves, 5 de febrero, a las 18.00 horas, y contará con la participación de la vicedirectora de la EASD Mestre Mateo, Elisa M. González; la profesora de Diseño Infantil, Noelia Tojeiro; los diez diseñadores participantes y la jefa de Recursos Humanos de El Corte Inglés de Santiago, Sonia Rodríguez.

Creatividad e innovación desde la formación

Los proyectos expuestos se han desarrollado en el marco de la asignatura de Diseño Infantil y ponen en valor la capacidad técnica y creativa de las nuevas diseñadoras y diseñadores. Las colecciones reinterpretan el vestuario para la infancia con propuestas innovadoras que acercan al público el trabajo académico y profesional que se realiza en uno de los centros de referencia del diseño en Galicia.

Las propuestas abordan distintas etapas de la infancia y parten de inspiraciones muy diversas, que van desde la literatura, el minimalismo japonés o la moda de los años 2000 hasta el mar, la ganadería o la flora autóctona gallega. En muchas de ellas también está presente la memoria personal y la huella de la infancia, que se combinan para construir relatos propios a través de la moda.

Oficios, técnicas manuales y sostenibilidad

La exposición destaca asimismo la reivindicación de los oficios y las técnicas artesanales aplicadas al diseño contemporáneo. Procesos como el tinte natural y el ecoprint, las distintas técnicas de bordado, así como el ganchillo y el punto hecho a mano, aportan riqueza táctil y visual a las colecciones. Esta atención al detalle se extiende también a los complementos, como peluches, accesorios para la cabeza, pañuelos o bufandas.