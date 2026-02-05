Rueda celebra el interés de Sanmartín en el Xacobeo 2027 y avanza una planificación “con todos” los ayuntamientos

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago Cedida

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves “el interés de la alcaldesa de Santiago”, Goretti Sanmartín, por organizar junto al Gobierno gallego las conmemoraciones del Xacobeo 27, y ha avanzado que la planificación de este evento se hará “con todos” los ayuntamientos de Galicia.

El jefe del Ejecutivo autonómico se pronunció a preguntas de los medios después de que la regidora compostelana reclamase este miércoles que la Xunta se sentase a dialogar con el Concello de Santiago de Compostela para definir conjuntamente cómo serán los actos del próximo Año Santo.

Rueda recordó que todavía está “comenzando el mes de febrero del año anterior al Xacobeo” y que, aunque ya hay “muchas cosas planificadas”, se irán “haciendo más” con el paso de los meses. Entre ellas, citó los contactos con los distintos ayuntamientos gallegos, incluido el de Santiago, que definió como “el final de todos los caminos”, aunque recalcó que “no es el único con el que hay que hablar”.

El presidente gallego aplaudió el interés mostrado por la alcaldesa por “todo lo que tiene que ver con el Xacobeo y los peregrinos” y señaló que, bien planificado, el Año Santo “es una fuente de riqueza que nos sitúa en el mundo y que puede traer muchos beneficios”.

Rueda afirmó que, si ese es el planteamiento del gobierno municipal, “estaremos de acuerdo y llegaremos a muchísimas cosas buenas para Santiago y para toda Galicia”, y avanzó que se impulsarán numerosas iniciativas tanto en la capital gallega como en otros puntos de la comunidad.

Un Xacobeo para toda Galicia

En este sentido, el presidente de la Xunta subrayó que el Xacobeo 27 debe implicar a todos los concellos, desde los de mayor tamaño hasta los más pequeños, con Santiago como referencia principal, pero dentro de una programación de alcance autonómico. “Tiene que ser un Xacobeo de todos los ayuntamientos y de Santiago, lógicamente, de un modo especial”, concluyó.