La poeta Elba Pedrosa presenta 'Des a mar, ultrasónico' este jueves en Ames

La poeta Elba Pedrosa presentará en Ames su obra 'Des a mar, ultrasónico' Concello de Ames

El Pazo da Peregrina acoge este jueves, 5 de febrero, a las 20.00 horas, una nueva sesión de los Encontros Literarios con la presentación de Des a mar, ultrasónico, de la poeta Elba Pedrosa. En el acto participará también el catedrático y ensayista Xosé Antonio López Silva, que acompañará a la autora durante la presentación.

La cita supone el regreso de los Encontros Literarios, una de las iniciativas culturales con mejor acogida del departamento de Bibliotecas municipales del Concello de Ames. En esta ocasión, el encuentro se celebra en el Pazo da Peregrina, uno de los espacios culturales de referencia del municipio.

El piloto compostelano Luis Penido, reconocido como Deportista de Alto Nivel por el CSD Más información

Poesía, desamor y mar

Des a mar, ultrasónico se presenta como un punto de encuentro entre el desamor y el mar, con textos que abordan los momentos en los que el amor se quiebra y las ideas asociadas a esos procesos emocionales. Durante el evento, Elba Pedrosa recitará Que facer, el poema con el que fue distinguida con el Premio Aritmar a la mejor poesía del año 2025, concedido por el proyecto galaico-luso Aritmar.

El poemario propone una lectura cargada de emoción, reflexión y elegancia, y aborda de forma directa procesos vitales y cotidianos que afectan a todas las personas, pero que a menudo permanecen silenciados pese a su impacto emocional.

Trayectoria de la autora

Elba Pedrosa es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como consultora y formadora en creatividad y oratoria para instituciones públicas y privadas, además de colaborar con distintos medios de comunicación. Des a mar, ultrasónico es su obra más reciente. Anteriormente publicó en gallego Agora que cala a noite (2022) y O que non sabías (2020), y participó en el libro de relatos Relatos na Rúa II (2015). En castellano es autora de Despertando la creatividad. Un desafío para tu bella durmiente (2018) y Lo que no sabías (2020).