Los Servicios Sociales Municipales atendieron en 2025 a casi el 20% de la población de Santiago

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, junto a la jefa de área del departamento, Eva González, durante la presentación de la memoria anual Concello de Santiago

Los Servicios Sociales Municipales atendieron en 2025 a 19.944 vecinos y vecinas de Santiago, una cifra que representa casi el 20% de la población del municipio y que supone el segundo dato más alto de la serie histórica, solo por detrás del registrado en 2024. Así se recoge en la memoria anual del departamento, presentada este jueves por la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, acompañada por la jefa de sección del área, Eva González.

María Rozas subrayó que el incremento sostenido de personas usuarias responde a la apuesta del actual mandato por reforzar las prestaciones y el asesoramiento, y defendió una concepción de los servicios sociales como herramientas universales. “Ser usuaria de los servicios sociales municipales no debe verse como un estigma, sino como un derecho de todos y todas”, afirmó, destacando que el aumento de la demanda se produce incluso en un contexto socioeconómico favorable para la ciudad.

En la misma línea, Eva González explicó que, desde el punto de vista técnico, alcanzar el 20% de cobertura se considera un nivel óptimo, ya que implica entender los servicios sociales como un sistema al servicio del conjunto de la vecindad, y puso en valor “el convencimiento del Concello de que debe ser la administración más próxima y pendiente de las necesidades reales de la ciudadanía”.

Durante 2025, el departamento tramitó ayudas municipales y de otras administraciones, atendió a personas usuarias de programas como el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) o Xantar na Casa, y prestó asesoramiento social en múltiples ámbitos. Ese año se realizó un esfuerzo específico por reforzar la atención domiciliaria, con un incremento de las visitas, que pasaron de 1.539 en 2024 a 2.727 en 2025.

Refuerzo de la atención a las personas mayores

Uno de los colectivos prioritarios para los Servicios Sociales Municipales fue el de las personas mayores. Según explicó María Rozas, Santiago cerró 2025 con 24.710 personas mayores de 65 años empadronadas, de las cuales 5.304 viven solas, 365 más que el año anterior.

Dentro de este ámbito, el Servicio de Ayuda en el Hogar alcanzó en 2025 su máximo histórico, con 808 personas usuarias, 625 en la modalidad de dependencia y 183 en la de libre concurrencia. Se trata de 68 usuarios más que en 2024 y 113 más que en 2023. En cuanto a la intensidad del servicio, se superaron las 203.500 horas de atención, cerca de 16.000 horas más que el año anterior. Este crecimiento fue posible gracias al incremento presupuestario, que pasó de 3,6 millones de euros en 2023 a 6,3 millones en 2025. La concelleira reiteró además la voluntad del gobierno municipal de volver a licitar el servicio este año para seguir mejorándolo.

También se reforzaron otros programas dirigidos a las personas mayores, como la teleasistencia domiciliaria, que en 2025 llegó a 109 beneficiarios, frente a los 60 del año anterior, tras aumentar en más de un 20% el presupuesto de los convenios con Cruz Roja. Estos dispositivos permitieron detectar 48 incidencias graves que requirieron intervención de emergencia. Además, se puso en marcha el nuevo Servicio Municipal de Atención Inmediata, destinado a emergencias no sanitarias, como caídas o traslados a centros residenciales.

Durante el pasado año también se inició el programa Xantar na Casa, en colaboración con la Xunta de Galicia, con 60 plazas, del que se beneficiaron 92 personas a lo largo de 2025.

Infancia, exclusión social y atención de urgencias

Junto a las personas mayores, la infancia continuó siendo un colectivo prioritario. En 2025, el Concello destinó 1,1 millones de euros a las bolsas de comedor escolar, material y actividades extraescolares, la misma cuantía que en 2024 y 305.000 euros más que en 2023. El pasado año, 793 menores recibieron ayudas de comedor por escaseza de recursos y 272 por conciliación; 601 fueron beneficiarios de ayudas para actividades extraescolares y 272 para la adquisición de material escolar. Como novedad, se convocaron por primera vez ayudas para servicios terapéuticos y alimentos sin gluten, con un presupuesto de 70.000 euros y 59 menores beneficiarios.

En el ámbito de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión, el Servizo Municipal de Urxencias Sociais (SEMUS) realizó en 2025 149 rutas nocturnas, con una media de 27 personas atendidas por salida. El 85% de las personas atendidas fueron hombres, con una edad media de 48 años. A través de este servicio, gestionado en colaboración con Cruz Roja, se entregaron más de 6.800 packs de alimentos y bebidas y cerca de mil packs de ropa de abrigo. Además, el SEMUS se activó en 197 ocasiones para otras situaciones de emergencia, como atención a personas mayores o a víctimas de violencia de género.

Durante 2025 también aumentó la tramitación de prestaciones de la Ordenanza de Garantía Básica, con 115 expedientes, frente a los 88 de 2024. Las personas beneficiarias pasaron de 206 a 231, el 47% de ellas extranjeras en situación irregular, en línea con el objetivo municipal de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que viven en Compostela. A ello se suman 235 beneficiarios del programa municipal de emergencia social, destinado a la adquisición de productos de primera necesidad.

Por último, María Rozas destacó que el Concello de Santiago de Compostela destinó en 2025 más de 770.000 euros a convenios de colaboración con 24 entidades sociales, frente a los 650.000 euros del año anterior, reforzando así la red social de apoyo en la ciudad.