La Xunta presenta en Ames un programa educativo para preparar a Galicia ante el eclipse solar de 2026
‘Galicia explora o ceo’ llegará a los centros con 26 iniciativas científicas y divulgativas
La Xunta de Galicia presentó este jueves en el CEIP Agro do Muíño la programación Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026, una iniciativa divulgativa y científica dirigida a los centros educativos con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026.
El acto contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y del alcalde de Ames, Blas García, quienes destacaron la importancia de aprovechar este fenómeno astronómico como oportunidad educativa, científica y social. La Xunta eligió un centro de Ames para esta presentación como reconocimiento a su dinamismo educativo y al crecimiento demográfico del municipio.
Durante la visita, las autoridades recorrieron distintas aulas del centro, donde el alumnado participó en actividades vinculadas al sistema solar y a la eclipse, como la elaboración de maquetas, iniciación a la electrónica, programación con Scratch o propuestas experimentales relacionadas con la observación astronómica.
26 iniciativas para toda a comunidade educativa
La programación, coordinada por el Centro de Innovación Educativa e Dixital, se estructura en 26 iniciativas organizadas en cuatro bloques de trabajo con un enfoque interdisciplinar. El objetivo es acompañar a la comunidad educativa a lo largo del curso, integrando ciencia, tecnología, arte y humanidades, y fomentando vocaciones STEM y el pensamiento crítico.
El primer bloque se centra en la ciencia, la observación y la seguridad, con actividades para comprender los fenómenos astronómicos y promover una observación responsable de la eclipse. El segundo aborda la educación, la comunidad y el territorio, ampliando el proyecto más allá del aula y reforzando la divulgación social. El tercero integra ciencia, arte y cultura, con propuestas creativas y de investigación histórica, mientras que el cuarto se orienta a STEM e innovación educativa, con iniciativas de robótica, simulación, gamificación y exploración espacial, dirigidas especialmente a Secundaria, Bachillerato y FP.
Román Rodríguez subrayó que la eclipse “é unha oportunidade de país” y avanzó que la Xunta trabaja de forma coordinada a través de una comisión interdepartamental para maximizar su impacto positivo, también desde el punto de vista educativo y divulgativo. Por su parte, Blas García destacó la necesidad de implicar a niños y niñas en la ciencia e na innovación como inversión de futuro.