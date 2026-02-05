La Xunta presenta en Ames un programa educativo para preparar a Galicia ante el eclipse solar de 2026

Foto de familia durante la presentación de la iniciativa Concello de Ames

La Xunta de Galicia presentó este jueves en el CEIP Agro do Muíño la programación Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026, una iniciativa divulgativa y científica dirigida a los centros educativos con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026.

El acto contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y del alcalde de Ames, Blas García, quienes destacaron la importancia de aprovechar este fenómeno astronómico como oportunidad educativa, científica y social. La Xunta eligió un centro de Ames para esta presentación como reconocimiento a su dinamismo educativo y al crecimiento demográfico del municipio.

Durante la visita, las autoridades recorrieron distintas aulas del centro, donde el alumnado participó en actividades vinculadas al sistema solar y a la eclipse, como la elaboración de maquetas, iniciación a la electrónica, programación con Scratch o propuestas experimentales relacionadas con la observación astronómica.

26 iniciativas para toda a comunidade educativa

La programación, coordinada por el Centro de Innovación Educativa e Dixital, se estructura en 26 iniciativas organizadas en cuatro bloques de trabajo con un enfoque interdisciplinar. El objetivo es acompañar a la comunidad educativa a lo largo del curso, integrando ciencia, tecnología, arte y humanidades, y fomentando vocaciones STEM y el pensamiento crítico.

Autoridades y equipo docente durante el recorrido por las aulas del colegio Concello de Ames

El primer bloque se centra en la ciencia, la observación y la seguridad, con actividades para comprender los fenómenos astronómicos y promover una observación responsable de la eclipse. El segundo aborda la educación, la comunidad y el territorio, ampliando el proyecto más allá del aula y reforzando la divulgación social. El tercero integra ciencia, arte y cultura, con propuestas creativas y de investigación histórica, mientras que el cuarto se orienta a STEM e innovación educativa, con iniciativas de robótica, simulación, gamificación y exploración espacial, dirigidas especialmente a Secundaria, Bachillerato y FP.

Román Rodríguez subrayó que la eclipse “é unha oportunidade de país” y avanzó que la Xunta trabaja de forma coordinada a través de una comisión interdepartamental para maximizar su impacto positivo, también desde el punto de vista educativo y divulgativo. Por su parte, Blas García destacó la necesidad de implicar a niños y niñas en la ciencia e na innovación como inversión de futuro.