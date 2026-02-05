La USC abre el plazo para formar parte del programa de del curso 2025/2026

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC USC

La Universidade de Santiago de Compostela ha abierto el plazo de solicitudes para incorporarse al programa de tutores del curso 2025/2026, una iniciativa orientada a reforzar la acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso. La convocatoria cuenta con una oferta inicial de más de 200 plazas, distribuidas entre los distintos centros universitarios.

Podrá presentarse el alumnado que tenga superados, como mínimo, 30 créditos. Las solicitudes deberán formalizarse en los decanatos o direcciones de los centros correspondientes hasta el próximo 13 de febrero.

Las personas seleccionadas participarán previamente en un proceso formativo diseñado para adquirir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de las funciones de tutoría. Esta fase incluirá tres bloques temáticos centrados en el funcionamiento básico de la USC, la divulgación de la oferta de servicios y programas de la institución y la formación específica para el desempeño como tutor o tutora.

La formación inicial se desarrollará en 12 sesiones de 90 minutos, entre los días 9 y 26 de marzo, de lunes a jueves, en horario de 20.15 a 21.45 horas.

Acompañamiento durante el curso académico

Ya en el curso 2025/2026, el estudiantado seleccionado colaborará en la acogida del alumnado de nuevo ingreso, ejerciendo como tutor o tutora a lo largo de todo el año académico. Además, participará en las actividades del programa A Ponte, que incluye visitas guiadas a las instalaciones de la USC y acciones virtuales de orientación e información, entre otras iniciativas.