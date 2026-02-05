Influencers gallegos se suman a la campaña #IgualdadeFollowers para promover la igualdad entre la juventud

La presentación de la campaña tuvo lugar en el restaurante Cacao, en Santiago de Compostela Cedida

Influencers gallegos se han sumado a una nueva edición de la campaña #IgualdadeFollowers, una iniciativa que busca promover la igualdad de género entre la juventud a través de vídeos difundidos en plataformas digitales.

La presentación tuvo lugar este jueves en el restaurante compostelano Cacao y contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez González, y de la conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García Martínez.

Durante el acto intervinieron tres de las creadoras que protagonizan esta edición de la campaña: Nuska Chousa, centrada en contenidos sobre el rural; Sabela Cereijo, cantante y compositora; y María Mera, actriz y presentadora. Junto a ellas participan también en la iniciativa Desirée Vila y Pablo Meixe.

María Méndez recordó que #IgualdadeFollowers fue una campaña pionera a nivel estatal en el uso de las redes sociales para difundir mensajes de concienciación sobre igualdad de género dirigidos específicamente a la juventud. Según explicó, la elección de estos canales responde a la necesidad de comunicarse con la gente joven en sus propios códigos y espacios, utilizando voces con las que se sienten identificados.

Por su parte, Fabiola García subrayó el papel de las redes sociales como altavoz, pero advirtió de los riesgos de un uso inadecuado. En este contexto, destacó la importancia de combatir las violencias y delitos en el entorno digital, una preocupación que, según señaló, llevó a la Xunta a impulsar la primera Ley de Violencia y Acoso Digital, actualmente en elaboración, con especial atención a la protección de adolescentes y mujeres.

Responsabilidad y compromiso

Las participantes pusieron el foco en la responsabilidad social que conlleva tener una gran comunidad de seguidores. Nuska Chousa defendió la continuidad de este tipo de iniciativas y señaló que las redes son “un altofalante tremendo” para transmitir valores positivos. Sabela Cereijo alertó del avance de discursos machistas entre la juventud y animó a combatirlos allí donde tienen mayor presencia, mientras que María Mera reafirmó su compromiso personal con seguir avanzando en la igualdad de género desde su ámbito profesional.

El acto concluyó con la proyección de un vídeo resumen de la quinta edición de la campaña y un encuentro informal entre las personas asistentes, en su mayoría jóvenes, reforzando el carácter participativo y divulgativo de la iniciativa.