Santiago de Compostela

Entradas gratis y a precio reducido para estudiantes de la USC en el Obradoiro–Hestia Menorca

El partido se jugará el martes 10 de febrero en el Multiusos Fontes do Sar

Eladio Lois
Eladio Lois
05/02/2026 15:44
El Monbus Obradoiro y la Universidade de Santiago de Compostela han puesto en marcha una promoción especial para acercar el baloncesto profesional a la comunidad universitaria. Con motivo del partido frente al Hestia Menorca, correspondiente a la jornada 20 de la Primera FEB, el próximo martes 10 de febrero, a las 20.30 horas, los estudiantes de la USC podrán acceder al encuentro con entradas a precios reducidos y gratuitas.

Más información

La iniciativa, bautizada como ‘martes universitario en la Caldeira’, busca fomentar la asistencia de la juventud a los eventos deportivos de la ciudad y ofrecer una experiencia cercana y accesible en un partido que se disputará en el Multiusos Fontes do Sar

Precios especiales y condiciones

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas, dentro de una promoción limitada y sujeta al orden de compra. Las primeras 100 localidades serán gratuitas, mientras que las entradas comprendidas entre la 101 y la 200 tendrán un precio de 3 euros, y las situadas entre la 201 y la 300 costarán 5 euros, siempre en función de la disponibilidad de aforo.

Todas las localidades incluidas en la promoción estarán situadas en Tribuna 2. Para beneficiarse de estas condiciones será necesario presentar la Tarxeta Universitaria de Identidade (TUI) en el acceso al pabellón y utilizar el código promocional USC12256 en el proceso de compra, seleccionando previamente asiento en la citada tribuna.

Desde el club destacan que esta acción permite a los estudiantes vivir el baloncesto profesional en un ambiente lleno de energía, al tiempo que refuerza el vínculo entre el Obradoiro y la comunidad universitaria compostelana.

