Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el deterioro de las calles de As Fontiñas por la “falta de mantenimiento” del gobierno local

Los socialistas responsabilizan al ejecutivo municipal de la ausencia de planificación viaria en los últimos dos años

Eladio Lois
Eladio Lois
05/02/2026 14:12
Vista superficial del barrio de Fontiñas
Vista superficial del barrio de Fontiñas
Cedida
El PSdeG denunció este jueves el deterioro generalizado de numerosas calles del barrio de As Fontiñas, que atribuye a la falta de planificación y control del mantenimiento viario por parte del gobierno municipal en los últimos dos años.

La concejala socialista, Marta Abal, aseguró que la ausencia de una política eficaz de conservación está provocando “rúas completamente destrozadas e fochancas por todos os lados”, una situación que calificó de especialmente grave en As Fontiñas por su impacto en la seguridad y en la vida diaria de la vecindad.

Marta Abal
Marta Abal

Según el grupo municipal socialista, el estado actual del viario no responde a incidencias puntuales, sino a un problema estructural derivado de la falta de mantemento continuado durante los dos últimos años. En este sentido, Abal advirtió de que el deterioro de los firmes no solo genera molestias, sino que supone un riesgo real para la circulación y la movilidad peatonal

Exigen actuaciones planificadas

Desde el PSdeG reclaman al Concello de Santiago de Compostela una diagnosis exhaustiva del estado de cada una de las vías del barrio y la ejecución, a lo largo de 2026, de inversiones suficientes para “reparar definitivamente” los pavimentos.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, durante la visita a la iglesia de San Fins de Sales

Más de 62.000 euros para restaurar el retablo barroco de San Fins de Sales, en Vedra

Más información

La concejala socialista subrayó que la situación no se debe a la falta de recursos económicos, sino a la ausencia de planificación del ejecutivo local. En este sentido, recordó que el gobierno bipartito dispone de contratos de mantenimiento en vigor y de crédito suficiente para acometer obras de rehabilitación de firmes asfálticos, por lo que, a su juicio, “o único que falta é planificación e xestión”.

Para el Grupo Municipal Socialista, el estado actual de las calles de As Fontiñas es inaceptable y requiere una respuesta inmediata, ya que, concluyó Abal, “o barrio non merece ter as súas vías nun estado lamentable”.

