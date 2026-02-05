Mi cuenta

Santiago de Compostela

El humor imprevisible de Sergio Bezos llega al Teatro Compostela

El cómico de La Revuelta presenta un show marcado por la improvisación y la interacción con el público

Eladio Lois
Eladio Lois
05/02/2026 13:19
Sergio Bezos
Sergio Bezos
Cedida
El cómico Sergio Bezos llega este fin de semana al Teatro Compostela con su primer espectáculo en gira, un monólogo en el que repasa experiencias personales desde su particular punto de vista y en el que la interacción con el público juega un papel clave.

El cómico Pedro Herrero interpreta una canción durante su show 'Born to be guai'

Reír bajo la lluvia: Pedro Herrero convierte un domingo gris en una catarsis colectiva

La función está programada para este sábado, 7 de febrero, a las 20.00 horas, y se enmarca dentro de una propuesta de humor directo y cambiante, en la que, según advierte el propio artista, el público “puede hacer lo que quiera”, generando un ecosistema distinto en cada representación. 

Un show diferente en cada función

El espectáculo se caracteriza por su formato abierto e imprevisible, lo que convierte cada pase en una experiencia única. La participación del público no solo es bienvenida, sino que suele acabar siendo determinante en el desarrollo del monólogo, dando lugar a situaciones inesperadas y a un tono marcadamente espontáneo.

Sergio Bezos es conocido por su participación en programas como La Resistencia, Ilustres Ignorantes o Vodafone Yu, además de su presencia actual en La Revuelta de RTVE. Con esta gira, el humorista da el salto a los escenarios con un show propio que consolida su trayectoria dentro del humor televisivo y escénico.

