El humor imprevisible de Sergio Bezos llega al Teatro Compostela

El cómico Sergio Bezos llega este fin de semana al Teatro Compostela con su primer espectáculo en gira, un monólogo en el que repasa experiencias personales desde su particular punto de vista y en el que la interacción con el público juega un papel clave.

La función está programada para este sábado, 7 de febrero, a las 20.00 horas, y se enmarca dentro de una propuesta de humor directo y cambiante, en la que, según advierte el propio artista, el público “puede hacer lo que quiera”, generando un ecosistema distinto en cada representación.

Un show diferente en cada función

El espectáculo se caracteriza por su formato abierto e imprevisible, lo que convierte cada pase en una experiencia única. La participación del público no solo es bienvenida, sino que suele acabar siendo determinante en el desarrollo del monólogo, dando lugar a situaciones inesperadas y a un tono marcadamente espontáneo.

Sergio Bezos es conocido por su participación en programas como La Resistencia, Ilustres Ignorantes o Vodafone Yu, además de su presencia actual en La Revuelta de RTVE. Con esta gira, el humorista da el salto a los escenarios con un show propio que consolida su trayectoria dentro del humor televisivo y escénico.