Dr. Manuel Barreiro, especialista digestivo del CHUS: "Hoy contamos con más opciones que nunca para tratar la enfermedad de Crohn"

La aprobación por parte del Ministerio de Sanidad de una nueva indicación terapéutica para el tratamiento de la enfermedad de Crohn marca un nuevo avance en el abordaje de una patología crónica que condiciona de forma significativa la vida de miles de personas en España. Con una prevalencia que ronda el 1% de la población, la Enfermedad Inflamatoria Intestinal continúa planteando importantes retos clínicos, especialmente en aquellos pacientes que no responden de forma adecuada a los tratamientos disponibles.

En este contexto, la incorporación de mirikizumab como opción para adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave abre una vía de esperanza para quienes buscan remisiones más duraderas, una mejor respuesta endoscópica y una reducción efectiva de síntomas como la urgencia defecatoria. Para analizar qué supone este hito desde el punto de vista clínico y cómo puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes, hablamos con el doctor Manuel Barreiro de Acosta, especialista en aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, referente en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en Galicia.

Para quien no esté familiarizado con esta patología, ¿qué es exactamente la enfermedad de Crohn y cómo afecta a la vida diaria de quienes la padecen?

Es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica de causa desconocida que produce alteración del sistema inmunitario. Produce inflamación mantenida del intestino y síntomas como diarrea, dolor abdominal o urgencia para ir al baño. En ocasiones se asocia de manifestaciones articulares o cutáneas. Afecta sobre todo a personas jóvenes y puede tener un gran impacto en su vida diaria si no está bien controlada.

Se calcula que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal afecta a unas 360.000 personas en España. ¿Por qué es importante seguir ampliando las opciones terapéuticas para estos pacientes?

Porque es una enfermedad que, como no sabemos causa, no tiene tratamiento curativo y no todos los pacientes responden igual ni evolucionan de la misma manera. En áreas como Santiago y Barbanza, donde en nuestra unidad llevamos a más de 3000 pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, es fundamental disponer de múltiples opciones para poder personalizar el tratamiento y evitar así la progresión de la enfermedad

El Ministerio de Sanidad ha aprobado una nueva indicación de mirikizumab para la enfermedad de Crohn. ¿Qué supone este avance desde el punto de vista clínico?

Cualquier nuevo fármaco en esta patología es una oportunidad, una esperanza para nuestros pacientes, ya que a lo largo de su evolución van a requerir cambios de tratamientos y disponer de alternativas es muy buena noticia.

¿En qué tipo de pacientes está pensado este tratamiento y qué necesidades viene a cubrir dentro del arsenal terapéutico actual?

En pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave que no han logrado una remisión estable con terapias previas. Viene a cubrir una necesidad real en pacientes complejos. Además, es un fármaco muy seguro, lo que permite su utilización en pacientes con más comorbilidades.

Se habla de mejor respuesta endoscópica y remisiones más duraderas. ¿Cómo se traduce eso en beneficios reales para el paciente?

La remisión endoscópica es el objetivo más ambicioso en nuestros pacientes. Significa que no solo se encuentran mejor, sino que el intestino cicatriza. Eso se traduce en menos brotes, menos ingresos hospitalarios, menos cirugías y una mejor calidad de vida a largo plazo.

Tras esta aprobación, ¿cuándo podría empezar a utilizarse este tratamiento de forma habitual en la práctica clínica?

Tras su aprobación y financiación en España, puede incorporarse progresivamente a la práctica clínica habitual, siguiendo criterios bien definidos por el SERGAS. De hecho, en Santiago ya lo hemos empezado a utilizar en algún paciente refractario.

Desde su experiencia, ¿qué mensaje trasladaría a los pacientes con enfermedad de Crohn que han pasado por varios tratamientos sin lograr una remisión estable?

Que hoy contamos con más opciones que nunca y que el abordaje debe hacerse en unidades especializadas de enfermedad inflamatoria intestinal, donde se pueda individualizar el tratamiento y hacer un seguimiento estrecho.

Para terminar, ¿qué mensaje le daría a una persona con enfermedad de Crohn que ha probado varios tratamientos y sigue buscando una solución?

Que a día de hoy se está intentando llegar a lograr una medicina personalizada con todos los tratamientos y para ello as unidades multidisciplinares son clave. En la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Santiago trabajamos de forma coordinada médicos, enfermería especializada, farmacia hospitalaria y otras especialidades (reumatología, cirugía, pediatría), lo que permite una atención más cercana y eficaz. La enfermería es fundamental: es muchas veces el primer contacto del paciente ante un problema o una urgencia. Además, nuestra unidad está acreditada como unidad de excelencia, lo que reconoce un modelo asistencial centrado en el paciente y en la mejora continua de la calidad.