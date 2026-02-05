Detenida en Santiago una joven con 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo

Agentes de la Policía Local de Santiago de Compostela detuvieron a una joven cuando portaba 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo en un bolso, si bien la arrestada alegó que ambos pertenecían a otra persona.

Según fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la mañana del domingo en un edificio de la calle de A Rosa, tras recibirse una alerta por una discusión en el interior del inmueble.

Una vez en el lugar, los agentes procedieron a la detención de la joven e intervinieron la sustancia estupefaciente y el dinero que llevaba en el bolso. La persona que se encontraba con ella en la vivienda se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido.

La investigación continúa abierta con el objetivo de aclarar los hechos y determinar la procedencia de la droga y del efectivo, así como la identidad del individuo huido.