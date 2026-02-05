Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Detenida en Santiago una joven con 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo

Alegó que la droga y el dinero intervenidos no eran de su propiedad

Agencias
05/02/2026 10:15
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Agentes de la Policía Local de Santiago de Compostela detuvieron a una joven cuando portaba 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo en un bolso, si bien la arrestada alegó que ambos pertenecían a otra persona.

Según fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la mañana del domingo en un edificio de la calle de A Rosa, tras recibirse una alerta por una discusión en el interior del inmueble. 

Una vez en el lugar, los agentes procedieron a la detención de la joven e intervinieron la sustancia estupefaciente y el dinero que llevaba en el bolso. La persona que se encontraba con ella en la vivienda se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido

La investigación continúa abierta con el objetivo de aclarar los hechos y determinar la procedencia de la droga y del efectivo, así como la identidad del individuo huido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

La empresa adjudicataria de la gestión de los centros socioculturales renuncia al contrato y Raxoi valora sanciones
Eladio González Lois
Foto de familia durante la presentación de la iniciativa

La Xunta presenta en Ames un programa educativo para preparar a Galicia ante el eclipse solar de 2026
Eladio González Lois
El Monbus Obradoiro sumó un triunfo vital ante el Río Breogán (7)

Entradas gratis y a precio reducido para estudiantes de la USC en el Obradoiro–Hestia Menorca
Eladio González Lois
La presentación de la campaña tuvo lugar en el restaurante Cacao, en Santiago de Compostela

Influencers gallegos se suman a la campaña #IgualdadeFollowers para promover la igualdad entre la juventud
Eladio González Lois