El Concello impulsa el Consello da Infancia para dar voz a niños en la vida municipal

Representantes de centros educativos y entidades sociales en la reunión celebrada este miércoles Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha puesto en marcha el proceso participativo para la creación del Consello Municipal da Infancia, un nuevo órgano consultivo destinado a dar voz a niños y niñas en las decisiones que les afectan y a reforzar su participación activa en la vida municipal. La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presidió este miércoles las primeras reuniones del proceso, en las que participaron representantes de centros educativos de Santiago y de entidades que trabajan con la infancia.

Durante los encuentros, la tenienta de alcaldesa solicitó la colaboración de los participantes para poner en marcha un órgano “que procura que os nenos e nenas poidan exercer o seu dereito a seren escoitados e a formar parte activa da vida municipal”.

La portavoz nacional del BNG pone en valor el rumbo “a medio y largo plazo” del Concello de Santiago Más información

El Consello Municipal da Infancia se concibe como un espacio en el que los niños y niñas podrán expresar sus preocupaciones, formular propuestas y participar en el diseño de acciones que les afectan de manera directa, al tiempo que refuerzan el aprendizaje en valores democráticos. Para su creación, la Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, con el apoyo de la empresa Deloga, ha diseñado un proceso que implica a todos los centros de educación primaria, ANPAS, entidades del tercer sector y organizaciones del tejido asociativo vinculadas a la infancia.

Fases del proceso

La primera fase, ya iniciada, incluye reuniones y sesiones informativas con el profesorado, el reparto de materiales explicativos a las familias y encuentros con el alumnado en los centros educativos para presentar el proyecto, fomentar su implicación y recoger propuestas iniciales.

La siguiente fase será la constitución de un grupo impulsor, integrado por niños y niñas de entre 9 y 12 años (4º, 5º y 6º de Primaria), que podrán incorporarse por iniciativa propia o a propuesta del profesorado, las ANPAS o las entidades sociales. Este grupo definirá el funcionamiento del Consello, los temas a tratar y la organización de las reuniones, además de trabajar en el futuro reglamento, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación. El objetivo es culminar el proceso con la constitución formal del Consello Municipal da Infancia antes de que finalice el curso, incorporando inicialmente a los miembros del grupo impulsor como consejeros y consejeras infantiles.

Además de reconocer la participación infantil como un derecho fundamental, el Consello promoverá la igualdad de oportunidades, reforzará valores como la cohesión social y la corresponsabilidad, permitirá mejorar las políticas públicas incorporando la visión de la infancia y establecerá canales de colaboración entre centros educativos, familias, profesorado, entidades sociales y administración local.

Para participar en el proceso o solicitar más información, el Concello ha habilitado el correo conselloinfancia@santiagodecompostela.gal y el teléfono 604 04 73 37.