La Campaña Municipal de Animación á Lectura regresa a Santiago con el lema ‘Ler para crecer’

Presentación de la XX Campaña Municipal de Animación á Lectura en el Pazo de Raxoi Concello de Santiago

La Campaña Municipal de Animación á Lectura regresa este año a Santiago de Compostela con el lema ‘Ler para crecer’, una iniciativa que alcanza su XX edición y que se desarrollará entre el 9 de febrero y el 12 de marzo en la sede de Afundación, en la rúa do Vilar. La programación incluye actividades gratuitas dirigidas tanto a centros educativos como a familias, además de una exposición abierta al público.

La campaña fue presentada este miércoles en el Pazo de Raxoi por la concejala de Educación, Míriam Louzao, acompañada por Manuela Rodríguez, directora de Kalandraka Editora, entidad colaboradora de la iniciativa. Louzao expresó su satisfacción por la vuelta de una campaña “muy querida” por el profesorado y destacó que su objetivo es acercar la lectura y la ilustración en un marco agradable y motivador, para que niñas y niños perciban la lectura como una actividad placentera.

La concejala subrayó también la importancia de ofrecer herramientas a las familias para fomentar el hábito lector desde edades tempranas, incidiendo en la necesidad de que este proceso se realice disfrutando en gallego. En este sentido, recordó que se trata de una actividad muy demandada, con una media de 5.000 participantes en ediciones anteriores y cerca de 3.000 solicitudes ya registradas para este año.

Exposición y actividades escolares

Uno de los ejes centrales de esta edición será la exposición que reúne ilustraciones originales y elementos tridimensionales de los últimos siete libros galardonados con el Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados. La muestra será inaugurada el martes 10 de febrero y permanecerá abierta al público en la sede de Afundación, que se transformará “nun pequeno museo” con múltiples actividades paralelas.

El eje temático de la programación será el álbum Grande e pequena, de Arianna Squilloni y Raquel Catalina, ganador del XVIII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, junto a otras obras premiadas desde 2019, como O can de Milu, Dende 1880, Selva, Esperando o amencer, A visita y Bim Bam Bum.

Tras un paréntesis de siete años motivado por la pandemia, la campaña se retoma con una gran exposición, abierta al público general —fuera de las actividades escolares y familiares— en horario de 13.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de lunes a sábado.

La programación escolar comenzará el lunes 9 de febrero con visitas matinales de alumnado de educación infantil, primero y segundo de primaria, que participará en sesiones de cuentacuentos con música a cargo de Paco Nogueiras. El alumnado de tercero y cuarto de primaria asistirá a talleres de ilustración impartidos por Xosé Cobas, mientras que los estudiantes de quinto y sexto participarán en talleres de escritura creativa con el autor Francisco X. Fernández Naval.

Propuestas para familias

Además, la XX Campaña Municipal de Animación á Lectura incluye varias actividades gratuitas para familias, con inscripción previa a través del correo reservaseducacion@santiagodecompostela.gal. El sábado 14 de febrero, a las 11.30 y 12.30 horas, se celebrarán sesiones de cuentos para bebés en torno a la colección Do berce á lúa, de Antonio Rubio y Óscar Villán.

Los sábados 21 y 28 de febrero, a las 12.00 horas, Paco Nogueiras conducirá sesiones de cuentacuentos con música para familias. La programación se completará el sábado 7 de marzo, también a las 12.00 horas, con una sesión inclusiva de cuentos con música, que contará con la colaboración de intérpretes en lengua de signos.