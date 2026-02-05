Así será el Entroido en Santiago | Desfile y programación

La concejala de Festas, Pilar Lueiro, junto a integrantes del Coro da Rá y al creador del Meco, José Manuel Méndez, durante la presentación del Entroido. Concello de Santiago

El Entroido compostelano volverá este año a reavivar la tradición con participación popular, diversión e irreverencia, según avanzó la concejala de Festas, Pilar Lueiro, durante la presentación del programa del Entroido 2026, celebrada este jueves en el Teatro Principal.

En el acto se dio a conocer también la figura del Meco, que recorrerá las calles de Compostela el sábado 14 de febrero para quedar instalado en el balcón del Pazo de Bendaña hasta el miércoles 18, cuando será quemado en la praza Roxa. En la presentación participaron integrantes del Coro da Rá, encargado del pregón de este año, así como el autor del Meco, José Manuel Méndez.

Un meco reivindicativo El Meco de este año representa al Mercosur sentado sobre Galicia, una imagen que, según explicó Pilar Lueiro, “deixa ás claras o cinismo en estado puro”. Su creador, José Manuel Méndez, señaló que la figura alude a las movilizaciones del sector agrario gallego ante la amenaza de competencia desleal asociada a este acuerdo comercial.

El director del Coro da Rá, Ramón Bermejo, avanzó que el pregón será “reivindicativo, gamberro y transgresor”, con intervenciones del coro a lo largo de la actuación. Este tendrá lugar el sábado 14 a las 20.30 horas en la praza do Toural, tras la llegada del desfile del Meco, que partirá a las 20.00 horas desde la praza de Cervantes acompañado por varias comparsas y la Charanga BB+.

Desfiles, música y programación para todos los públicos

La programación continuará el domingo 15 con animación de calle a cargo de Os Conformistas de Conxo y con la presencia del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia, que llevará el Entroido de Mazaricos a varias plazas del casco histórico. Por la tarde, la Sala Capitol acogerá el festival infantil de disfraces, con entrada libre y participación de menores de hasta 14 años.

El martes de Entroido, 17 de febrero, tendrá lugar el gran desfile, que partirá a las 17.30 horas desde la avenida de Ferrol, seguido de la actuación de la Charanga Ardores y de la entrega de premios en la Sala Capitol. Este año, el Concello incrementa las cuantías económicas, equipara los premios de las comparsas locales a las foráneas y crea un cuarto galardón, además de una categoría específica para centros educativos.

La programación culminará el miércoles 18 con la queima do Meco a las 21.00 horas en la praza Roxa, tras un recorrido fúnebre desde el Toural acompañado por comparsas, charangas y la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos. Antes, esta agrupación ofrecerá bailes tradicionales de Entroido en varias plazas del centro.

El Entroido compostelano se completará con los Xenerais da Ulla, el Entroido de Conxo y una amplia programación en los centros socioculturales, con obradoiros gratuitos para todos los públicos. Aunque los actos principales se concentran entre el 14 y el 21 de febrero, Pilar Lueiro recordó que “o Entroido na nosa cidade esténdese ao longo de todo o mes”, desde Marrozos hasta Sar.