El talento gallego vuelve a protagonizar el nuevo programa de la Real Filharmonía de Galicia

La flautista Silvia Rozas Ramallal, solista invitada del nuevo programa de la Real Filharmonía EP

La Real Filharmonía de Galicia presenta esta semana en el Auditorio de Galicia el programa Iluminacións , una propuesta que combina creación contemporánea, grandes hitos del repertorio clásico y una destacada presencia de talento gallego. El concierto podrá escucharse este jueves y tendrá como solista a la flautista Silvia Rozas Ramallal, bajo la batuta de la directora Agata Zając.

El programa se abre con el estreno absoluto de Time painting, de la compositora Helena Cánovas Parès, una de las voces más singulares de la creación actual en Europa. La obra forma parte del proyecto Cometas, una iniciativa que refuerza el compromiso de la orquesta compostelana con la música de nuestro tiempo y el diálogo entre creación contemporánea y orquesta.

De Mozart a Poulenc

Tras el estreno, la Real Filharmonía abordará el Concierto para flauta nº 1 en Sol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesto en 1778, una partitura marcada por la luminosidad, el lirismo y el equilibrio formal, en la que la flauta dialoga con la orquesta con naturalidad y virtuosismo.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonietta de Francis Poulenc, escrita en 1947, una obra que condensa el estilo más personal del compositor francés, combinando ironía, clasicismo reinterpretado y refinamiento melódico dentro de una estética neoclásica muy reconocible.

El protagonismo gallego llega de la mano de Silvia Rozas Ramallal, natural de Galicia y actual flauta solista de la Filarmónica de la NDR, cuya participación subraya la proyección internacional de los intérpretes gallegos que regresan a los escenarios del país con una trayectoria consolidada. Al frente de la orquesta estará Agata Zając, una de las directoras jóvenes más destacadas del panorama europeo, reconocida por la claridad de su discurso musical y su sensibilidad tanto para el gran repertorio como para la música contemporánea.

Antes del concierto, a las 19.45 horas, el público podrá asistir al encuentro Conversando con…, que se celebrará en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia y permitirá conocer más de cerca a las mujeres protagonistas de este programa y su relación con el repertorio interpretado.

Las entradas tienen un precio de 18 euros, con descuentos del 50% para personas desempleadas, perceptoras de rentas sociales, mayores de 65 años, estudiantes, menores de 25 años y miembros de familias monoparentales o numerosas. Pueden adquirirse en la web de Compostela Cultura, en el despacho de billetes de la Zona C y en el del Auditorio de Galicia —en este último caso, solo el día del concierto desde una hora antes de su inicio—.