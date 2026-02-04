Sanmartín reclama diálogo con la Xunta para planificar el Xacobeo 2027

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reclamado este miércoles a la Xunta de Galicia que ambas administraciones se sienten a hablar para definir de forma conjunta cómo serán las conmemoraciones del Xacobeo 2027.

A preguntas de los medios durante un acto celebrado junto a la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, la regidora compostelana subrayó que se trata de un evento en el que “lo lógico” es que las dos administraciones dialoguen e intervengan en “un lugar que es el principal destino del país”. “Lo lógico es que podamos sentarnos a comentarlo”, insistió.

Sanmartín reprochó además que la Xunta no se ha querido sentar con el Concello en distintas ocasiones y recordó que el Gobierno local ha reivindicado “muchas veces” la necesidad de que ambas administraciones hablen de las políticas turísticas que afectan a la capital gallega.

Un modelo turístico cualitativo

En este contexto, la alcaldesa defendió el modelo turístico que promueve el Ejecutivo municipal. “Nuestro modelo está claro: queremos una transformación que no mire tanto lo cuantitativo, las cifras, sino lo cualitativo”, señaló, apostando por una estrategia que permita que “lo que es bueno para los vecinos sea también bueno para los visitantes”.

Asimismo, Sanmartín sostuvo que Santiago cuenta con “toda la infraestructura” necesaria para desarrollar un turismo “cualitativamente de mucho mayor interés” y reiteró la apuesta del Concello por un modelo que fomente estancias más largas, con el objetivo de que quienes visitan la ciudad puedan conocerla mejor y profundizar en su oferta cultural y patrimonial.