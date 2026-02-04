Mi cuenta

Santiago de Compostela

Primer paso para recuperar la Fuente de los Caballos de Platerías

Los análisis impulsados por el Consorcio de Santiago permitirán definir el proyecto de limpieza, conservación y mejora integral de uno de los elementos patrimoniales más singulares del casco histórico

Eladio Lois
Eladio Lois
04/02/2026 11:14
Vista general de la Fuente de los Caballos, en la plaza de Platerías
Vista general de la Fuente de los Caballos, en la plaza de Platerías
Cedida
El Consorcio de Santiago ha comenzado los estudios previos necesarios para redactar el proyecto de restauración de la Fuente de los Caballos, situada en la plaza de Platerías, en pleno corazón del casco histórico de Santiago de Compostela. En esta fase inicial, personal especializado en restauración y conservación del patrimonio cultural está realizando un análisis detallado de las patologías del conjunto para conocer con mayor precisión los materiales originales y su estado de conservación.

Vista nocturna de la Catedral de Santiago

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas

Más información

Estos trabajos dan continuidad a actuaciones técnicas ya desarrolladas con anterioridad, entre ellas el levantamiento tridimensional mediante fotogrametría y escáner láser, que permitió obtener una documentación gráfica exhaustiva del conjunto y un modelo 3D de la fuente. La información recopilada resulta clave para definir con rigor las actuaciones que será necesario acometer. 

Una intervención integral

Los estudios permitirán identificar los materiales pétreos, los depósitos y alteraciones existentes, así como otros elementos relevantes para llevar a cabo una diagnosis precisa del monumento. Con estos datos, se procederá a la redacción del proyecto de limpieza, restauración y conservación con pleno conocimiento del estado actual de la fuente.

El futuro proyecto tendrá en cuenta también el sistema de canalizaciones y fontanería, con el objetivo de garantizar una intervención integral, respetuosa con los valores históricos y patrimoniales del monumento y adecuada a sus condiciones estructurales y funcionales.

