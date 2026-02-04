Pacientes y trabajadores denuncian graves deficiencias en el transporte sanitario del área de Santiago-Barbanza

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS) Archivo

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS y el Comité de Empresa de la UTE adjudicataria del transporte sanitario en el área de Santiago-Barbanza han denunciado de forma conjunta las graves deficiencias que, según aseguran, presenta el servicio de transporte sanitario no urgente y urgente hospitalario, puestas especialmente de manifiesto durante los colapsos registrados en enero de 2026 en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

En un comunicado, ambas entidades señalan que el servicio está privatizado desde septiembre de 2024, tras su adjudicación a la unión temporal de empresas TSNUX Santiago-Barbanza, integrada por Ambulancias Casablanca Santiago y Servicios Sanitarios del Cantábrico. Desde estas organizaciones muestran su rechazo al modelo de gestión privada, al considerar que “resulta éticamente reprobable” que un servicio esencial para la atención sanitaria genere beneficio empresarial, que cifran en 1,15 millones de euros al término del contrato.

Falta de medios y demoras asistenciales

Según el comunicado, la adjudicación se realizó sobre la base de 45 ambulancias, una cifra que consideran claramente insuficiente para una área sanitaria que atiende a más de 443.000 habitantes, repartidos en 45 municipios con alta dispersión geográfica y con varios servicios sanitarios de referencia a nivel estatal. En este sentido, denuncian una discriminación territorial, al contar con una ambulancia por cada 7.594 habitantes, una de las ratios más altas de Galicia.

Pacientes y trabajadores aseguran que durante los días 9 y 12 de enero, coincidiendo con los colapsos en Urgencias, la escasez de ambulancias provocó largas esperas para el traslado de pacientes con alta asignada, impidiendo la liberación de camas y favoreciendo la acumulación de pacientes graves en los pasillos. Afirman que el CHUS dispone únicamente de dos ambulancias tipo A1, en ocasiones con un solo conductor, y que serían necesarias al menos diez unidades más para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad.

Críticas al modelo de gestión

El comunicado también advierte de que la gestión privada limita la operatividad del personal de ambulancias, que al no formar parte del SERGAS carece, según indican, de acceso directo a medios hospitalarios y a información clínica adecuada, lo que afecta tanto a la calidad asistencial como a la seguridad de pacientes y profesionales.

Ante esta situación, la Asociación de Pacientes y el Comité de Empresa exigen la desprivatización del transporte sanitario, el refuerzo inmediato de medios humanos y materiales y la integración del personal en el SERGAS. Asimismo, hacen un llamamiento a pacientes y usuarios para que denuncien las carencias que sufran durante la prestación del servicio, al considerar que solo así se podrán mejorar las condiciones de atención sanitaria.