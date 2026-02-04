La portavoz nacional del BNG pone en valor el rumbo “a medio y largo plazo” del Concello de Santiago

Ana Pontón BNG

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha reivindicado este miércoles la “valentía” y el “impulso a cambios estratégicos” del gobierno local de Santiago, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, así como su voluntad de romper con el cortoplacismo para diseñar “la Compostela del futuro”.

Tras mantener una reunión con el ala del BNG del Ejecutivo local para evaluar los proyectos en marcha en la ciudad, Pontón puso en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno municipal, destacando que se está actuando “pensando en construir el Santiago del futuro, con valentía y determinación”.

En este sentido, la portavoz nacional subrayó el enfoque del Concello a la hora de concebir el espacio público como un derecho ciudadano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, favorecer un mayor dinamismo económico y avanzar hacia una mayor igualdad en el uso del espacio público.

Pontón enmarcó esta acción de gobierno en un contexto que calificó de “no simple”, al tratarse de un Ejecutivo formado por seis concejales del BNG y dos de Compostela Aberta, y defendió que, pese a ello, se han sacado adelante “iniciativas importantes” como situar el derecho a la vivienda por encima de la especulación, la puesta en marcha de la tasa turística o el avance en el diseño de una planificación estratégica de ciudad.

“Hay una hoja de ruta muy clara que apuesta por una ciudad inclusiva, verde y más humana, con un proyecto sólido y con visión de futuro”, afirmó Pontón, quien consideró este modelo como un ejemplo de la forma de gobernar del BNG.

Repensar la ciudad a largo plazo

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó ante los medios que durante el encuentro trasladó a la portavoz nacional y a los diputados del BNG en el Parlamento de Galicia por el área compostelana los proyectos municipales en marcha, incidiendo en que se trata de políticas que “no son parches”, sino actuaciones pensadas a medio y largo plazo.

“Renunciamos a hacer políticas exclusivamente de corto plazo y apostamos por reflexionar sobre cómo ganar espacio público y diseñar el Santiago de las próximas décadas”, señaló la regidora.

Entre las medidas expuestas, Sanmartín citó las propuestas para el conector central, la aplicación de recargos en el IBI a las viviendas vacías, el desbloqueo de la parcela de Peleteiro y diversas intervenciones urbanas en la rúa do Hórreo, la rúa dos Loureiros o Pontepedriña.

“Significa caminar de manera decidida y valiente, con ideas claras, para repensar la ciudad”, concluyó la alcaldesa, defendiendo un modelo de transformación urbana orientado a generar cambios relevantes para las personas que habitan Santiago y alejado de la inmediatez política.